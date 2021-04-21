Авто футболиста врезалось в отбойник: игрок Колоса устроил ДТП в Киевской области

Игрок украинской Премьер-лиги был невнимательным за рулем и попал в аварию возле пгт Гребинки Белоцерковского района. Суд обязал его выплатить штраф

На днях стало известно, что футболисты Колоса устроили дебош в поезде и выломали дверь в купе у девушек. Но на этом приключения игроков ковалевского клуба не закончились. Оказалось, что 12 марта игрок Колоса совершил ДТП возле пгт Гребинки Белоцерковского района Киевской области.

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Информация про аварию размещена в реестре судовых решений Васильковского горрайонного суда. В постановлении говорится, что за рулем автомобиля BMW X5 был находился игрок Колоса. Футболист не был внимательным за рулем, не следил за дорожной обстановкой, не отреагировал на ее изменение, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с металлическим отбойником.

Стадион "Колос" (Ковалевка) / Фото: Сегодня|Спорт

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За совершение административного правонарушения и после искреннего раскаяния, а также из-за отсутствия отягчающих обстоятельств, футболиста оштрафовали на 340 гривен и обязали заплатить судебный сбор в размере 454 гривны. Имя нарушителя скрыто, но указано, что это уроженец Ужгорода. Возможно, за рулем был 27-летний полузащитник Вячеслав Чурко, который родился в этом городе.

Кстати, именно Чурко, а также Владимира Лысенко, Вадима Милько и еще одного футболиста Колоса обвиняли в пьяных беспорядках в поезде Ужгород – Киев. Но клуб отрицает, что эта история имела место.

Ранее футболист Колоса выбил зуб тренеру в раздевалке.

"Колос" Ковалевка Видео: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

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