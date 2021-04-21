Українська
$ 28,01
33,74

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Авто футболиста врезалось в отбойник: игрок Колоса устроил ДТП в Киевской области

21 апреля, 12:44

Елена Павлова Елена Павлова

Игрок украинской Премьер-лиги был невнимательным за рулем и попал в аварию возле пгт Гребинки Белоцерковского района. Суд обязал его выплатить штраф

На днях стало известно, что футболисты Колоса устроили дебош в поезде и выломали дверь в купе у девушек. Но на этом приключения игроков ковалевского клуба не закончились. Оказалось, что 12 марта игрок Колоса совершил ДТП возле пгт Гребинки Белоцерковского района Киевской области.

Реклама

Читайте также: Супер-Марио спас Днепр-1 от поражения Колосу: видео голов

Информация про аварию размещена в реестре судовых решений Васильковского горрайонного суда. В постановлении говорится, что за рулем автомобиля BMW X5 был находился игрок Колоса. Футболист не был внимательным за рулем, не следил за дорожной обстановкой, не отреагировал на ее изменение, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с металлическим отбойником.

Стадион "Колос" (Ковалевка)

Стадион "Колос" (Ковалевка) / Фото: Сегодня|Спорт

В тренде
Шахтер – Динамо: видео гола и обзор украинского классико
Реклама

За совершение административного правонарушения и после искреннего раскаяния, а также из-за отсутствия отягчающих обстоятельств, футболиста оштрафовали на 340 гривен и обязали заплатить судебный сбор в размере 454 гривны. Имя нарушителя скрыто, но указано, что это уроженец Ужгорода. Возможно, за рулем был 27-летний полузащитник Вячеслав Чурко, который родился в этом городе.

Кстати, именно Чурко, а также Владимира Лысенко, Вадима Милько и еще одного футболиста Колоса обвиняли в пьяных беспорядках в поезде Ужгород – Киев. Но клуб отрицает, что эта история имела место.

Ранее футболист Колоса выбил зуб тренеру в раздевалке.

"Колос" Ковалевка Видео: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авария ДТП футболист чемпионат Украины Колос Ковалевка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата Украины
Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Шахтер – Динамо: видео гола и обзор украинского классико
Шахтер – Динамо: видео гола и обзор украинского классикоЧУ по футболу
Лидер Шахтера подарил своей девушке прогулку на вертолете (фото)
Лидер Шахтера подарил своей девушке прогулку на вертолете (фото)Футбол
Все результаты 21-го тура чемпионата Украины: Динамо, Шахтер и Заря побеждают
Все результаты 21-го тура чемпионата Украины: Динамо, Шахтер и Заря побеждаютЧУ по футболу
Бывший тренер Шахтера в Европе идет нарасхват
Бывший тренер Шахтера в Европе идет нарасхватФутбол
Шахтер – Динамо: во сколько и где смотреть украинское
Шахтер – Динамо: во сколько и где смотреть украинское "классико"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять