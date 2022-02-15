Так Шеву еще не унижали: звездный поляк умножил украинца на ноль

Бонек: Шевченко - не тренер / Фото: Getty Images

Бывший президент Польского футбольного союза, победитель Кубка чемпионов-1985 Збигнев Бонек оскорбительно высказался об Андрее Шевченко, назвав того пиарщиком, а не тренером.

Такое заявление Бонек сделал после того, как наставником польской сборной перед плей-офф с Россией был назначен Чеслав Михневич, а не Шевченко, оставшийся на контракте у Дженоа.

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Шевченко точно не возглавит сборную Польши / Фото: Коллаж: Сегодня

"К счастью, Шевченко не стал тренером сборной Польши. На мой взгляд, он был худшим из возможных кандидатов. Он приехал бы к нам после совершенно неудачного завершения своего пути со сборной Украины. Хотя известно, что он был скорее пиарщиком этой команды, а сборную тренировал Мауро Тассотти", – заявил Збигнев Бонек изданию polsatsport.pl.

"К тому же, в Дженоа Шевченко проиграл семь из десяти матчей. И такой слегка "побежденный" тренер возьмет на себя сборную Польши и поведет ее в невероятно важном стыковом матче против России?" – добавил Бонек.

Ранее в Польше сообщили, что отказали украинцу из-за дружбы с Романом Абрамовичем. Якобы российский олигарх мог бы попросить сдать игру россиянам в плей-офф.

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