Так Шеву ще не принижували: зірковий поляк помножив українця на нуль

Бонек: Шевченко - не тренер / Фото: Getty Images

Колишній президент Польської футбольної спілки, переможець Кубка чемпіонів-1985 Збігнєв Бонек образливо висловився про Андрія Шевченка, назвавши того піарником, а не тренером.

Таку заяву Бонек зробив після того, як наставником польської збірної перед плей-оф із Росією був призначений Чеслав Міхневич, а не Шевченко, який залишився на контракті у Дженоа.

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Шевченко точно не очолить збірну Польщі / Фото: Колаж: Сьогодні

"На щастя, Шевченко не став тренером збірної Польщі. На мою думку, він був найгіршим із можливих кандидатів. Він приїхав би до нас після невдалого завершення свого шляху зі збірною України. Хоча відомо, що він був скоріше піарником цієї команди, а збірну тренував Мауро Тассотті", – заявив Збігнєв Бонек виданню polsatsport.pl.

"До того ж, у Дженоа Шевченко програв сім із десяти матчів. І такий дещо "переможений" тренер візьме на себе збірну Польщі і поведе її у неймовірно важливому стиковому матчі проти Росії?" – додав Бонек.

Раніше у Польщі повідомили, що відмовили українцю через дружбу із Романом Абрамовичем. Нібито російський олігарх міг би попросити здати гру росіянам у плей-оф.

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