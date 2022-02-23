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Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
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Так разукрасят лицо Путина за "ОдЭссу": жена экс-капитана Динамо предупредила агрессора

Павел Василенко
23 февраля, 14:56
Ирина Морозюк показала президенту России, что с ним могут сделать на Дерибасовской

Бить будут даже болгары / Фото: Коллаж: Сегодня

Супруга экс-капитана киевского Динамо Николая Морозюка, накануне перешедшего в одесский Черноморец, потроллила президента-агрессора Владимира Путина за неправильное произношение им слова "Одесса".

В своем смрадном выступлении, предшествовавшем признанию так называемых "ЛДНР", Путин произнес "ОдЭсса" с твердым "д" вместо "ОдЕсса" с мягким "д".

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По этому поводу Ирина Морозюк опубликовала у себя в сториз ролик, состоящий из двух частей.

Первая – фейл Путина.

Вторая – видео с избитым мужчиной с синяками под глазом, на носу и лбу, который говорит: "Только что на Дерибасовской сказал "ОдЭсса" – били даже болгары. Не делайте так".

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Ранее к Путину и войскам РФ обратился бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна. "Пусть каждый чужак, который ступит на украинскую землю с оружием, будет готов в этой земле остаться навсегда – похороненным!" – сказал украинский каратист.