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Ювентус --
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Атлетіко --
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Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Так розмалюють обличчя Путіна за Одесу: дружина екскапітана Динамо попередила агресора

Павло Василенко
23 лютого, 14:56
Ірина Морозюк показала президенту Росії, що з ним можуть зробити на Дерибасівській

Битимуть навіть болгари / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина екскапітана київського Динамо Миколи Морозюка, який напередодні перейшов до одеського Чорноморця, потролила президента-агресора Володимира Путіна за неправильну вимову ним слова "Одеса".

У своєму затхлому виступі, що передував визнанню так званих "ЛДНР", Путін російською сказав "Одеса" з твердим "д", а не м'яким.

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З цього приводу Ірина Морозюк опублікувала у себе в сторіз ролик, що складається із двох частин.

Перша – фейл Путіна.

Друга – відео з побитим чоловіком із синцями під оком, на носі та чолі, якого, за його словами, за неправильну вимову назви Одеси "били навіть болгари".

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Раніше до Путіна та військ РФ звернувся бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна. "Нехай кожен чужинець, який ступить на українську землю зі зброєю, буде готовий у цій землі залишитися назавжди – похованим!" – сказав український каратист.