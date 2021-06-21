"Так нельзя": Зинченко стыдно после Австрии

Футболист МанСити заявил, что неприемлемо играть так, как Украина в матче с австрийцами – по словам Зинченко, команде нужно пересмотреть свое отношение к делу

Полузащитник сборной Украины Зинченко / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после поражения от Австрии 0:1 заявил, что ему стыдно, а так, как они действовали на поле, "играть нельзя".

"Описать то, что сейчас происходит у меня внутри – очень непросто. Большое разочарование, – сказал каналам Футбол 1/2/3 Александр Зинченко. – Я лично сам чувствую ответственность за результат. Мы должны были играть намного лучше. Первый тайм – это неприемлемо. Можно много говорить о каких-то физических кондициях, но без менталитета победителя на таких турнирах тяжело. Мы должны выигрывать дуэли на каждом участке поля. Желание должно быть запредельное. Этого, к сожалению, в первом тайме не было"

"Во втором тайме, конечно, мы отдали все силы, но Австрия не дала ничего толком создать. Было много брака, вопросов нет, критику мы заслужили. У нас была выигрышная позиция до игры, нам хватало и ничьей, но мы не играли на этот результат. Мы отдавали все силы, чтобы победить"

"Это будет для нас бесценным опытом. Но, к сожалению, это входит в какую-то привычку. А хочется уже извлекать из опыта какой-то результат"

"Пришло столько болельщиков, практически весь стадион гнал нас вперед, но мы не добились результата. Лично мне очень стыдно. Шанс пройти в плей-офф с третьего места минимален, но он есть. Будем надеяться. Но нам нужно пересмотреть свою игру и свое отношение к делу. Так играть нельзя", – подытожил Зинченко

Напомним, шансы попасть в 1/8 Евро у команды Андрея Шевченко остаются. Окажемся ли мы в числе четырех из шести лучших третьих мест, что позволит пробиться в плей-офф, станет окончательно известно 23 июня – в день завершения группового раунда.

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Смотрите, как Украина проиграла Австрии 0:1