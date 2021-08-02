"Так люди суицидом заканчивают": Появилась запись, как белоруске угрожали на Олимпиаде

Тимановская сейчас под присмотром полиции Японии / Фото: Reuters

В Сети появилась запись разговора руководителей сборной Беларуси по легкой атлетике с бегуньей Кристиной Тимановской перед тем, как белорусский НОК попытался депортировать ее с Игр в Токио в Минск, но безуспешно.

Сейчас 24-летняя спортсменка пребывает в Японии под присмотром местной полиции и готовится просить о политическом убежище власти Австрии.

"Ты сегодня улетаешь домой, – говорит на записи Тимановской начальник сборной Беларуси по легкой атлетике Артур Шумак. – Ты приедь домой, нигде ничего не пиши, не комментируй. Вот я тебе передам слово в слово – как мне сказали. Если ты хочешь дальше выступать за Республику Беларусь, то прислушайся к тому, что тебе рекомендуют. Отпусти эту ситуацию. Иначе... Знаешь, чем больше муха, попавшая в паутину, дергается, тем больше она запутывается. Вот и все"

"Ты совершила глупость. Из нее надо как-то выходить"

"Ты на всю страну обвиняешь людей, не разобравшись. Люди потеряли бы работу. Своей глупостью ты могла сломать судьбы людей"

Белоруска Кристина Тимановская / Фото: Reuters

После этого к разговору подключился главный тренер легкоатлетической сборной Беларуси Юрий Моисевич.

"Я тебя попрошу – мне надо отчитываться. Там, получается, 350 долларов – это суточные за семь дней, которые ты не добудешь в Токио. Надо тебе их сдать, потому что это подотчетные деньги", – сказал спортсменке Моисевич

И добавил: "Тебе надо смириться, для спасения. Я не за свою задницу трясусь, я за всю команду"

Бегунья Кристина Тимановская попросила защиты / Фото: Reuters

В это время на записи слышно, как Кристина Тимановская плачет.

"Смирись. Не выставляй свою гордыню, – увещевал спортсменку тренер. – Гордыня начинает опять – круговорот дьявола! – брать и крутить тобой, понимаешь? Вот так люди суицидом заканчивают, к сожалению. Их дьявол захватывает и говорит: "А ты должна доказать кому-то! Выпрыгни с балкона! Как они будут сожалеть потом, что довели!" Знаешь, что самое интересное? Что народ скажет: "Ну, дура, могла бы жить". Кому ты что доказала?"

Юрий Моисевич. Фото – ctv.by

Напомним, белоруска Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно оказалась включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции, после чего ее и попыталась отправить в Минск.