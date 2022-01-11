10 января 18:00 Онлайн
Марокко 1
Гана 0
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед 1
Астон Вилла 0
11 января 18:00 Онлайн
Нигерия --
Египет --
12 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
14 января 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвинея --
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Так Ломаченко еще никто не унижал. Чемпион WBO объяснил отказ от боя с украинцем

Сергей Шаховец
11 января, 12:27
Чемпион WBO в первом легком весе Шакур Стивенсон с радостью проведет свой поединок против непобежденного Оскара Вальдеса, а вот украинский экс-чемпион мира ему не интересен

Василий Ломаченко не интересен Шакуру Стивенсону / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский боксер Василий Ломаченко попал под абсолютный игнор со стороны топовых бойцов. Теперь от схватки с Хайтеком отказался американский боксер Шакур Стивенсон. По мнению чемпиона WBO, Ломаченко ему не ровня.

"Мы видели, как Ломаченко дважды проигрывал. Он победил многих великих бойцов, но разве мы не видели, как он уступал дважды?

Сколько раз мы видели, как Вальдес проигрывал? Мы никогда раньше не наблюдали его поражения. Он показал отличное выступление в бою с Мигелем Берчельтом. Он нокаутировал его, хотя Берчельта до этого никогда не побеждали.

Мы видели Василия Ломаченко на ринге с Теофимо Лопесом, и он выглядел испуганным.

Ломаченко – Лопес / Фото: Getty Images

Реклама

Вальдес никогда не проигрывал, я тоже. Я достиг пика своей карьеры, он тоже находится на пике. Это бой лучшего против лучшего", – цитирует Стивенсона Boxing Insider.

Напомним, именно непобедимого Шакура Стивенсона хотел видеть в соперниках Василия глава Top Rank Боб Арум.

"Лома против Шакура – бой, который я хочу организовать. Это будет отличный поединок, неважно, в каком весе он пройдет – легком, первом легком или промежуточном. Мне не нужно, чтобы их бой был титульным. Ломаченко против Стивенсона – это масштабный поединок на pay-per-view", – приводит слова Боба Арума World Boxing News.

Ломаченко vs Стивенсон / Фото: Getty Images

Реклама

Ранее бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко пожаловался, что никто не хочет с ним драться.

"Прямо сейчас никто не хочет подписывать контракт на бой со мной", – заявил Ломаченко.

Свой последний бой Ломаченко провел в декабре, когда победил представителя Ганы Ричарда Комми.

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images