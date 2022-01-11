Так Ломаченко еще никто не унижал. Чемпион WBO объяснил отказ от боя с украинцем

Василий Ломаченко не интересен Шакуру Стивенсону / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинский боксер Василий Ломаченко попал под абсолютный игнор со стороны топовых бойцов. Теперь от схватки с Хайтеком отказался американский боксер Шакур Стивенсон. По мнению чемпиона WBO, Ломаченко ему не ровня.
"Мы видели, как Ломаченко дважды проигрывал. Он победил многих великих бойцов, но разве мы не видели, как он уступал дважды?
Сколько раз мы видели, как Вальдес проигрывал? Мы никогда раньше не наблюдали его поражения. Он показал отличное выступление в бою с Мигелем Берчельтом. Он нокаутировал его, хотя Берчельта до этого никогда не побеждали.
Мы видели Василия Ломаченко на ринге с Теофимо Лопесом, и он выглядел испуганным.
Вальдес никогда не проигрывал, я тоже. Я достиг пика своей карьеры, он тоже находится на пике. Это бой лучшего против лучшего", – цитирует Стивенсона Boxing Insider.
Напомним, именно непобедимого Шакура Стивенсона хотел видеть в соперниках Василия глава Top Rank Боб Арум.
"Лома против Шакура – бой, который я хочу организовать. Это будет отличный поединок, неважно, в каком весе он пройдет – легком, первом легком или промежуточном. Мне не нужно, чтобы их бой был титульным. Ломаченко против Стивенсона – это масштабный поединок на pay-per-view", – приводит слова Боба Арума World Boxing News.
Ранее бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко пожаловался, что никто не хочет с ним драться.
"Прямо сейчас никто не хочет подписывать контракт на бой со мной", – заявил Ломаченко.
Свой последний бой Ломаченко провел в декабре, когда победил представителя Ганы Ричарда Комми.