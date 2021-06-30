Сыновья Шевы прорвались на поле! Они уже выше героя матча

Дети Шевы с отцом и Зинченко / Фото: FootBoom
Старшие сыновья Андрея Шевченко 16-летний Джордан и 14-летний Кристиан, приехавшие в Глазго поддержать отца и его команду в поединке против Швеции, после финального свистка прорвались на поле.
Непосредственно на поле битвы сыновья тренера сборной Украины поздравили с победой и выходом в четвертьфинал Евро Александра Зинченко, который в этом матче отличился голом, результативной передачей и был признан УЕФА лучшим игроком поединка.
При этом Зинченко потрепал за шевелюру блондина Кристиана.
Видно, что Кристиан и Джордан уже не просто догнали Зинченко по росту, но и перегнали. Не зря говорят – чужие дети быстро растут...
Читайте также: Супруга Шевченко поздравила мужа и сборную с выходом в четвертьфинал Евро
Позже парни заключили в объятия и своего отца. Кстати, Шева после матча признался, что для него было особенно приятно победить на глазах у членов своего семейства.
Фото детей Шевченко опубликовал Footboom.
Сыновья Андрея Шевченко приехали поддержать отца / Фото: Instagram
Напомним, в 1/4 финала Евро, 3 июля в Риме, Украина сыграет с Англией. Победитель этой пары в полуфинале выйдет на лучшего в противостоянии Чехия – Дания.