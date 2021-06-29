Сыновья Андрея Шевченко приехали в Шотландию поддержать Украину

Сборная Украины получит на матч против Швеции еще двух дополнительных болельщиков. Нашу команду в ответственном поединке будут поддерживать сыновья Андрея Шевченко

Сыновья Андрея Шевченко приехали поддержать отца / Фото: Instagram

В сегодняшнем матче против Швеции в 1/8 финала Евро-2020 у главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко будет особенная группа поддержки. Поддержать коуча в Шотландию приехали его сыновья. Швеция – Украина трансляция есть на нашем сайте.

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Старшие сыновья Шевы Джордан и Кристиан приехали в Глазго, чтобы лично поддержать отца и его команду в поединке против Швеции. Парни облачились в футболки национальной команды и взяли с собой украинский флаг. Фото сыновей Шевы разместил журналист Роман Бебех у себя в Instagram.

Семейство Шевченко и ранее поддерживало нашу команду, но на расстоянии – ехать на матчи в Амстердам и Бухарест они не решались.

Ранее мы писали, что жены игроков сборной Украины подготовили милое видео перед матчем со Швецией. Перед важнейшим матчем против Швеции в 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины получила напутствие от жен игроков национальной команды.