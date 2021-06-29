29 июня 19:00
Англия 2
Германия 0
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Сыновья Андрея Шевченко приехали в Шотландию поддержать Украину

Александр Трикиша Александр Трикиша
29 июня, 20:44
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Сборная Украины получит на матч против Швеции еще двух дополнительных болельщиков. Нашу команду в ответственном поединке будут поддерживать сыновья Андрея Шевченко
Сыновья Андрея Шевченко приехали поддержать отца
Сыновья Андрея Шевченко приехали поддержать отца / Фото: Instagram

В сегодняшнем матче против Швеции в 1/8 финала Евро-2020 у главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко будет особенная группа поддержки. Поддержать коуча в Шотландию приехали его сыновья. Швеция – Украина трансляция есть на нашем сайте.

Читайте также: Швеция – Украина: где и во сколько смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

Старшие сыновья Шевы Джордан и Кристиан приехали в Глазго, чтобы лично поддержать отца и его команду в поединке против Швеции. Парни облачились в футболки национальной команды и взяли с собой украинский флаг. Фото сыновей Шевы разместил журналист Роман Бебех у себя в Instagram.

Семейство Шевченко и ранее поддерживало нашу команду, но на расстоянии – ехать на матчи в Амстердам и Бухарест они не решались.

Ранее мы писали, что жены игроков сборной Украины подготовили милое видео перед матчем со Швецией. Перед важнейшим матчем против Швеции в 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины получила напутствие от жен игроков национальной команды.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Вторник, 29 июня
2:0 (90+4’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Пятница, 2 июля
19:00
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22:00
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Суббота, 3 июля
19:00
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