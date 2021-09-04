Сын российского олигарха – главный лузер квалификации Формулы-1

Последний - Никита Мазепин в Нидерландах / Фото: Reuters

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Нидерландов – первых соревнований Формулы-1 в Зандворте с 1985 года.

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Второе место занял пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон, третьим стал его напарник Валттери Боттас.

Сын российского олигарха, владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина, Никита Мазепин, по итогам квалификации оказался последним – 20-м, уступив полсекунды своему напарнику из Хааса Мику Шумахеру, показавшему 19-й результат.

Отметим, что накануне Мазепин-младший также "отметился" в тренировочной практике. Россиянин вылетел с трассы, застряв в гравийной зоне, из-за чего сессию пришлось остановить красными флагами.

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Добавим, что перед завтрашней гонкой Гран-при Нидерландов лидер личного зачета Хэмилтон опережает Ферстаппена всего на три балла. Мазепин с нолем очков – и тут на дне.

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