Сын приходит на помощь отцу – непростая победа Колоса накануне дебюта в Лиге Конференций

Гол Дениса Костышина во втором тайме помог Колосу сломить сопротивление Металлиста-1925 и добыть первую победу в новом сезоне УПЛ

Колос сумел вырвать три очка в непростом матче с Металлистом-1925 / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня стартовал 2 тур чемпионата Украины по футболу 2021/2022. В дебютном поединке уик-энда Шахтер выиграл в гостях у Львова.

На пятницу был вынесен еще один поединок. Как и Шахтер, на следующей неделе в еврокубках сыграет Колос, поэтому его игра против Металлиста-1925 состоялась сегодня.

В первом туре обе команды добыли неплохие результаты. Колос привез один балл из Луцка с матча против Вереса. Ну а Металлист и вовсе сумел ударно дебютировать в УПЛ, обыграв дома Рух.

Первый тайм прошел в обоюдных атаках. Свои полумоменты были у Нуриева и Лысенко, на что гости ответили супершансом Батюшина. Комбинационная атака позволила вингеру выйти на свидание с Волынцом. Однако удар Юрия был слишком слабым, защитник хозяев выбил мяч из пустых ворот.

Во втором тайме Колос забрал мяч под свой контроль, не давая харьковчанам доводить свои атаки до удара. Впрочем, вплоть до замен команда из Ковалёвки выглядела беспомощно.

Читайте также: Расписание, трансляции и интриги 2-го тура чемпионата Украины по футболу

Новые игроки оживили игру, а Олег Ильин и вовсе отдал ассист через минуту после появления на поле. Левый фланг Металлиста провалился, позволив хавбеку войти с мячом в штрафную и прострелить на Костышина в центр. Денису так никто и не помешал пробить Сидоренко.

Металлист постарался быстро отыграться, однако Колос позволял гостям в основном бить издали. Удары Батюшина и Крыськива были неточными. Последний шанс на ничью упустил Дмитренко, который из выгодного положения запустил мяч выше ворот.

Реклама

В итоге подопечные Руслана Костышина добывают минимальную победу благодаря голу сына наставника. Колос набирает 4 балла и забирается на второе место в турнирной таблице.

После матча с Шахтером из Караганды в Лиге Конференций ковалевцев ожидает небольшой отдых. УПЛ пошла навстречу еврокубковому представителю Украины и перенесла игру 3 тура с Минаем. В свою очередь Металлист через неделю примет Черноморец.

Колос – Металлист-1925 1:0

Голы: Костышин, 72

Колос: Волынец – Ром, Гавриш, Петров, Сакив – Богданов (Задоя, 81), Милько – Чурко (Ильин, 71), Костышин (Данфа, 81), Нуриев (Диего, 64) – Лысенко (Сичинава, 71).

Металлист-1925: Сидоренко – Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня – Габелок, Крыськив – Савин (Протасов, 60), Голодюк (Ермаков, 90), Батюшин (Дмитренко, 78) – Фабиньо (Ременюк, 78).

Предупреждения: Костышин, Диего, Данфа, Сичинава – Ткачук.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ