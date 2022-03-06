Сыграет ли Украина в плей-офф ЧМ-2022 на фоне войны? Пять вариантов решения вопроса

Украина в двух шагах от Мундиаля / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце марта пройдут стыковые поединки квалификации на ЧМ-2022, в которых определятся еще три участника Мундиаля от Европы. В них должна была принять участие и сборная Украины.

Однако вторжение России в нашу страну поставило под сомнение дальнейшее участие команды Петракова в отборе. Напомню, что Украина должна играть против Шотландии, а также с Уэльсом или Австрией в случае победы над британцами.

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Наша сборная уже попросила ФИФА о переносе игр на более поздний срок. Но возможно ли это и какие есть выходы из данной ситуации? Давайте разбираться.

ОТКАЗ УКРАИНЫ

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Самый легкий способ для ФИФА – снятие Украины со стыковых матчей. Конечно же, украинцам сейчас не до футбола, и собрать команду в такой ситуации выглядит тяжелой задачей.

В 2022 году команде Петракова предстоит трижды сыграть против Шотландии / Фото: Коллаж: Сегодня

В свою очередь, Украина не заслужила снятия с турнира, в отличие от России. Наша команда готова биться за путевку в Катар, однако не в военное время.

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БЕЗ ПЕРЕНОСА

С другой же стороны, наши легионеры продолжают играть в европейских клубах, а большинство игроков Динамо и Шахтера покинули Украину. Формально собраться реально, тем более шотландцы предлагали нашей сборной условия для подготовки к очному поединку.

Сборная Украины на стадионе в Глазго / Фото: УАФ

Но сможет ли настроиться на борьбу сборная Украины? Есть сомнения. Тем не менее, ФИФА это вряд ли будет беспокоить. Возможно, лучше уж сыграть в таком варианте, чем не играть вообще.

ПЕРЕНОС НА ИЮНЬ

Рассмотрим вариант, при котором ФИФА поддерживает перенос матча Шотландия – Украина. Единственный возможный для этого слот – июнь. Как раз в этот месяц в межконтинентальном плей-офф и будут определяться последние два участника катарского Мундиаля.

Украине приготовили матч неудачников в случае поражения Шотландии / Фото: REUTERS

Правда, есть несколько загвоздок в этом плане. Шотландцы наверняка дадут добро, они всячески поддерживают Украину. Но ведь данный перенос нужно согласовать еще с Уэльсом и Австрией, которые в финале сразятся с победителем нашей пары.

Дело в том, что на июнь УЕФА запланировал аж четыре тура Лиги Наций, в которых примут участие все страны Европы. Причем Украина и Шотландия и там будут в одной группе и даже должны сыграть очный поединок 7 июня.

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Если Украина и готова отказаться от участия в Лиге Наций ради шанса попасть в Катар, то шотландцы, валлийцы и австрийцы – вряд ли. Будет еще международный перерыв в конце сентября, но там также назначены две игры ЛН. Поэтому данный вариант также выглядит очень проблемным.

ШОТЛАНДИЯ ВМЕСТО РОССИИ

Стоит помнить, что Россия освободила один слот в дороге, где без соперника осталась Польша. Возможен такой вариант, что УЕФА переместит на этот слот шотландцев.

Фанаты сборной Шотландии празднуют ничью 0:0 в Лондоне / Фото: Reuters

Тогда украинская сборная сможет отдыхать от футбола в марте, а в июне сразиться за путевку в Катар с Уэльсом или Австрией. Там найти время для одного матча при минимальной подвижке календаря Лиги Наций вполне возможно.

"ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР" ДЛЯ УКРАИНЫ

Учитывая поддержку всего мира, возможен вариант, при котором Украине предоставят прямой билет в Катар без борьбы. Тоже легкий вариант как для ФИФА, так и для нашей сборной.

Сборная Украины мечтает отправиться в Катар на ЧМ-2022 / Фото: УАФ

Но почему на него должны соглашаться шотландцы, валлийцы и австрийцы? Военное время требует поддержки со всего мира, но отбрасывать спортивный принцип тоже нельзя. Нам такие подачки не нужны.