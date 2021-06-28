Свитолина собирается отдать свое место на Олимпийских играх

Прима украинского тенниса точно выступит в Токио в одиночном разряде, а в парном турнире, вероятно, выступят Марта Костюк и Даяна Ястремская

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Меньше месяца остается до старта летних Олимпийских игр в Японии. Сборная Украины завершает комплектацию команды, в том числе и в теннисе. Пока что наши решают, кто и в каком разряде выступит. Своими мыслями поделилась и Элина Свитолина – пятая ракетка планеты.

Как мы сообщали, из-за обвинений в употреблении допинга Ястремская не выступит на Уимблдоне, но собирается на Олимпиаду-2020.

Слова 26-летней уроженки Одессы приводит сайт "Большой теннис Украины":

"Я собираюсь играть на Олимпиаде, но еще не знаю, в каких разрядах. Я хочу выступить очень хорошо. Сейчас много отказов от участия: в теннисном мире мнения расходятся по поводу того, насколько Олимпиада ценится. В этом году у нас очень сжатое расписание. Американская серия будет длинной, поэтому многие игроки отказываются от Игр. Я точно сыграю в одиночном разряде, а дальше будем обсуждать с капитаном сборной, какие комбинации будут лучше в паре . Я знаю, что сейчас Даяна Ястремская собирается на Олимпиаду. Я хотела уступить место в паре Марте Костюк с Даяной, так как видела, что они очень здорово играли вместе в Эстонии . Так что будем это все обсуждать".

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Вспомним, что говорила об Олимпиаде Леся Цуренко: