Свитолина и Костюк узнали соперниц на Уимблдоне. Цуренко пробилась в основную сетку

В понедельник в пригороде Лондона стартует третий в этом году турнир серии "Большого шлема". В основе женского разряда выступят четыре украинки

Элина Свитолина / Фото: Reuters

На этой неделе на травяных кортах Уимблдона прошли квалификационные соревнования знаменитого британского "Шлема". Игроки же уровнем повыше сражались на турнире WTA, и Свитолина проиграла в Истбурне во втором круге.

Сегодня прошла жеребьевка участников основной сетки Уимблдона-2021. У женщин борьбу за призовые начнут четыре украинские теннисистки. У мужчин Сергей Стаховский и Илья Марченко проиграли во втором раунде квалификации из трех. У девчат на третьем этапе сегодня зачехлила ракетку Ангелина Калинина.

Наша прима, Элина Свитолина, которая вернулась на пятое место в мировом рейтинге, проэкзаменует 27-летнюю бельгийку Элисон ван Уйтванк (№101 в мире). Опытная Леся Цуренко (№164), которая единственная из украинок прошла три круга отбора, встретится в первом раунде с Юлией Путинцевой из Казахстана. Еще двум нашим девчатам достались серьезные соперницы: Марте Костюк (№67) – нидерландка Кики Бертенс (№20), Катерине Козловой (№158) – белоруска Виктория Азаренко (№14).

Недавно Свитолина в Париже блеснула в платье от украинского дизайнера.

Смотрите, как Леся рассказывала о планах выступить на Олимпийских играх: