Свитолина сенсационно проиграла россиянке матч за 12 тысяч евро

Элина трижды обыгрывала представительницу РФ Александрову, но сегодня в дебютном для себя травяном поединке сезона впервые ей уступила – смотрите, как это было

Украинская теннисистка Элина Свитолина / Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) в своем дебютном матче на траве в этом сезоне уступила россиянке Екатерине Александровой (№34 WTA) – 4:6, 5:7.

Их полуторачасовой поединок состоялся на турнире WTA500 в Берлине.

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Отметим, что во второй партии у Элины было 7 сетболов, однако ни одним из них украинка не воспользовалась, проиграв Александровой впервые за время очных противостояний. Ранее Свитолина трижды эту россиянку побеждала.

Таким образом призовой чек Элины Свитолиной за выступление в Берлине составил скромные 6 612 евро. Ее обидчица-россиянка пополнила свой счет уже на 12,5 тысячи евро.

До старта главного травяного турнира года – Уимблдона – остается полторы недели.

Напомним, перед этим на Открытом чемпионате Франции по теннису Свитолина выбыла в 1/16 финала, уступив будущей победительнице соревнований чешке Барборе Крейчиковой – 3:6, 2:6.

Объясняя раннее поражение на Гарросе, Свитолина сказала, что по ходу матча сильно перенервничала. А также посетовала на проблемы со здоровьем.