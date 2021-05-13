Свитолина разгромила испанскую красавицу Мугурусу на турнире WTA в Риме

Украинская теннисистка довольно легко справилась с бывшей первой ракеткой планеты из Испании, выиграв свой второй матч в Италии в двух сетах

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Лидер сборной Украины Элина Свитолина продолжает успешно выступать на крупном турнире серии WTA1000 в Риме. Накануне Свитолина одолела американскую россиянку в затяжной битве. Сегодня же 26-летняя одесситка в третьем круге расправилась с испанкой Гарбинье Мугурусой – некогда первой ракеткой мира.

Победа в 1/8 финала далась нашей спортсменке легче, чем в поединке с Амандой Анисимовой в среду. Элина уверенно победила в двух сетах – 6:4, 6:2.

Хочется надеяться, что Свитолина набрала ход, проявит себя на грунте и сможет подняться в рейтинге. Ее соперницей в четвертьфинале будет талантливая полячка Ига Швентек, которой 31 мая исполнится лишь 20 лет. Но в прошлом году она уже выиграла Открытый чемпионат Франции – "Ролан Гаррос". Заметим, что украинка уже дважды побеждала на этом турнире в Италии.

Интересно, что Элина и Ига вместе тренировались, когда пребывали на карантине в Мельбурне в январе этого года перед Открытым чемпионом Австралии.

На днях Свитолина вылетела из ТОП-5 рейтинга лучших теннисисток мира.

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