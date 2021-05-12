Свитолина разбила американскую россиянку в затяжной битве на крупном турнире в Риме

Украинская теннисистка после проигранного первого сета проявила характер и выиграла два следующих, выйдя в третий раунд в итальянской столице

Элина Свитолина / Фото: Reuters

На этой неделе в Риме проходит престижный теннисный турнир серии WTA1000 с призовым фондом 1,578 миллиона евро. Уже на старте случился скандальный инцидент: отец теннисистки напугал судью, та вызвала на корт охрану. Сегодня же на грунтовых соревнованиях стартовала наша лучшая теннисистка Элина Свитолина.

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Украинка получила пятый номер посева, пропустила первый раунд, а во втором встречалась с американкой российского происхождения Амандой Анисимовой. Встреча проходила, как на качелях, хотя 26-летняя Элина занимает шестое место в мировом рейтинге, а соперница – 39-е.

В первой партии игра у Свитолиной не пошла – 2:6. Зато позже наша спортсменка смогла собраться, изменить ход поединка и победить – 6:3, 6:4. Правда, в третьем сете она вновь заставила понервничать, отдав свою подачу при счете 3:5. Но затем взяла чужую и выиграла с первого же матч-бола.

Одесситка первой на турнире вышла в третий раунд, уже заработав 17 тысяч евро. Следующей ее соперницей будет победительница дуэли между испанкой Гарбинье Мугурусой (12) и американкой Бернардой Перой.

На днях российская теннисистка разнесла США: "Воняет, грязно – я боюсь там новую обувь надеть".

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Вспомним, как Элина побеждала в мексиканском Монтеррее: