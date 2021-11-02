Свитолина прописалась в Киеве рядом с Шевченко

Свитолина и ее именная звезда / Фото: Сегодня|Спорт, Instagram

На "Площади звезд" в Киеве, созданной в 2015 году, сегодня появилась именная плита в честь Элины Свитолиной – лучшей украинской теннисистки всех времен.

Отметим, что ранее на этой площади прописались Андрей Шевченко, Ольга Харлан, Жан Беленюк, Анна Ризатдинова, Юлия Левченко, Дарья Билодид, Вита Семеренко, Юлия Джима, Леонид Буряк, Олег Блохин и другие звезды спорта.

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На церемонии Элина была в роскошном красном кашемировом пальто и с распущенными волосами – на соревнованиях такую Свитолину не увидишь!

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Фото – И.Серов, "Сегодня"

Мы спросили у Элины, что для нее значит звезда в центре Киева.

"Невероятные чувства, потому как всегда, когда я возвращаюсь в Украину, в Киев, у меня невероятные ощущения. Внимание всегда мотивирует и дает небольшое давление двигаться вперед и достигать еще лучших результатов", – ответила нам Свитолина.

К этому Элина добавила, что киевская Аллея звезд, на ее взгляд, намного лучше иностранной.

Отвечая на вопросы журналистов, Свитолина рассказала, что собирается через пару дней в Одессу, к бабушке.

✔️ Свитолина – лучшая теннисистка в истории Украины. Ее наивысшая позиция в рейтинге – №3 в мире (сентябрь 2017). Никто из украинцев никогда не достигал такой высоты. Андрей Медведев был четвертым в далеком 1994 году.

✔️ Она – единственная украинка, которая выигрывала итоговый теннисный чемпионат. Это специальный турнир лучших из лучших, который устраивают в конце сезона. Свитолина победила в сражении с ТОП-8 лучших теннисисток года.

✔️ Только Свитолина завоевывала медаль Олимпиады в теннисе для Украины. В этом году она в тяжелейшем турнире в Токио принесла бронзу. Ранее максимально близко к медали добирались сестры Бондаренко – в 2008 они заняли четвертое место.

✔️ Одна из самых популярных украинских спортсменок. Если считать по подписчикам в Instagram, то Элина – №5. Выше только боксеры Ломаченко и Усик, футболисты Зинченко и Шевченко.

✔️ Всего за профи карьеру на корте заработала уже больше 21 миллиона долларов. Также имеет спонсорские контракты с мировыми брендами Hublot, Nike, Wilson, и несколькими украинскими.

✔️ Однажды вышла на первое место по заработкам за месяц среди всех теннисистов мира – мужчин и женщин. В октябре 2018 месяц украинка заработала 2.4 миллиона долларов.

✔️ Этим летом вышла замуж за известного французского теннисиста Гаэля Монфиса. Они встречались с 2019 года, в начале 2021 брали перерыв в отношениях, но затем снова сошлись и оформили их официально.

✔️ Ее бойфрендом до француза был англичанин Рис Топли – звезда крикета. Спортсмены познакомились в 2016 году в одном из тренажерных залов Лондона, где тогда проживала украинка. Он привлек внимание Элины своими габаритами – рост Риса около двух метров.

✔️ Родилась в Одессе в 1994 (27 лет). Теннисом начала заниматься в 5. Кумир – Андре Агасси. Любимыми музыкантами называет Eminem, AC/DC и Океан Эльзы.

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Напомним, ранее Свитолина показала своего зверя за 160 тысяч долларов. Бронзовая призерка Олимпийских игр купила себе шикарный внедорожник.