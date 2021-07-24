Свитолина проиграла на Олимпиаде бывшей девушке своего мужа

В первом круге парного олимпийского турнира украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская в двух сетах уступили Ализе Корне и Фионе Ферро из Франции

Корне огорчила Свитолину на Играх / Фото: Reuters

Поединок украинского дуэта Элина Свитолина – Даяна Ястремская против француженок Ализе Корне и Фионе Ферро в Токио продолжался 1 час 21 минуту и завершился поражением наших девушек – 2:6, 4:6.

Правда, если для Ястремской, ранее проигравшей в одиночном разряде канадке Лейле Анне Фернандес, Олимпиада уже завершилась, то для Свитолиной еще продолжается.

В одиночном разряде Элина 25 июля встретится с Лаурой Зигемунд из Германии. Ранее Свитолина заявляла, что в Токио приехала за медалью.

Напомним, перед Олимпиадой Свитолина сыграла свадьбу с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Twitter

Интересно, что Ализе Корне, которой украинка уступила в парном матче, является бывшей девушкой Гаэля.

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КТО ТАКАЯ АЛИЗЕ КОРНЕ

Сейчас Ализе – 31, в активе француженки – выигрыш девяти турниров WTA и 7 849 148 долларов призовых. А 15 лет назад, начиная карьеру в большом теннисе, она встречалась с партнером по сборной Франции Гаэлем Монфисом. Длительным их роман не был, но после разрыва пара сохранила дружеские отношения, часто выступая партнерами друг друга на тренировках.