Свет появился и наши забили: на матче Украины в Ковалевке пропало освещение

Украинская молодежка обыграла Армению / Фото: УАФ

Победу команде Руслана Ротаня принесли точные удары Дмитрия Крыскова, представляющего Металлист-1925, и Михаила Мудрика из Шахтера.

Отметим, что во втором тайме встречи на стадионе выключился один из прожекторов, из-за чего игру пришлось на время остановить. Тем не менее спустя несколько минут свет снова появился и сразу же наша команда забила второй мяч.

Украина – Армения – 2:1

Голы: Крысков (20), Мудрик (62) – Галстян (45+4)

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После двух туров Украина возглавляет турнирную таблицу отборочной группы H, опережая Францию на два очка. Следующий матч украинцы проведут как раз против французов 10 октября.

Напомним, взрослая сборная Украины в среду, 8 сентября, проведет товарищеский матч против Чехии на выезде. Накануне Александр Петраков признался, что результат матча для него очень важен.

Обзор матча Украина U-21 – Армения U-21: