8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Свет появился и наши забили: на матче Украины в Ковалевке пропало освещение

Александр Трикиша
7 сентября, 21:33
Молодежная сборная Украины одержала вторую победу в двух матчах отбора на чемпионат Европы 2023 года U-21. В Ковалевке была повержена команда Армении

Украинская молодежка обыграла Армению / Фото: УАФ

Победу команде Руслана Ротаня принесли точные удары Дмитрия Крыскова, представляющего Металлист-1925, и Михаила Мудрика из Шахтера.

Отметим, что во втором тайме встречи на стадионе выключился один из прожекторов, из-за чего игру пришлось на время остановить. Тем не менее спустя несколько минут свет снова появился и сразу же наша команда забила второй мяч.

Украина – Армения – 2:1
Голы: Крысков (20), Мудрик (62) – Галстян (45+4)

Реклама

После двух туров Украина возглавляет турнирную таблицу отборочной группы H, опережая Францию на два очка. Следующий матч украинцы проведут как раз против французов 10 октября.

Напомним, взрослая сборная Украины в среду, 8 сентября, проведет товарищеский матч против Чехии на выезде. Накануне Александр Петраков признался, что результат матча для него очень важен.

Обзор матча Украина U-21 – Армения U-21:

Реклама