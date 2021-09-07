8 вересня 21:45
Чехія --
Україна --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Світло з'явилося і наші забили: на матчі України в Ковалівці пропало освітлення

Олександр Трикіша
7 вересня, 21:33
Молодіжна збірна України здобула другу перемогу в двох матчах відбору на чемпіонат Європи 2023 року U-21. У Ковалівці була повалена команда Вірменії

Українська молодіжка обіграла Вірменію / Фото: УАФ

Перемогу команді Руслана Ротаня принесли точні удари Дмитра Крискова, що представляє Металіст-1925, і Михайла Мудрика з Шахтаря.

Відзначимо, що в другому таймі зустрічі на стадіоні вимкнувся один з прожекторів, через що гру довелося на якийсь час зупинити. Однак через кілька хвилин світло знову з'явилося і відразу ж наша команда забила другий м'яч.

Україна – Вірменія – 2:1
Голи: Щурик (20), Мудрик (62) – Галстян (45+4)

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Після двох турів Україна очолює турнірну таблицю відбіркової групи H, випереджаючи Францію на два очки. Наступний матч українці проведуть якраз проти французів 10 жовтня.

Нагадаємо, доросла збірна України в середу, 8 вересня, проведе товариський матч проти Чехії на виїзді. Напередодні Олександр Петраков зізнався, що результат матчу для нього дуже важливий.

Огляд матчу Україна U-21 – Вірменія U-21:

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