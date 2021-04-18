Суровое видео: Белодед показала, как расправлялась с соперницами на чемпионате Европы

На этой неделе в Португалии проходит европейский форум дзюдоистов. Двукратная чемпионка мира в весовой категории до 48 кг Дарья Белодед на этот раз заняла второе место. Накануне Белодед после травмы от россиянки объяснила невыход в финал чемпионата Европы. После этого девушка похвасталась, как укладывала соперниц на татами.
На своей страничке в Instagram Даша под музыку показала, как смогла победить во всех схватках, уверенно проводя эффектные приемы.
Поклонники Белодед восхитились ее мастерством: "Вот это машина! Красота, сила, мощь", "Даша, ты большая умница", "Браво! Такая хрупкая, изящная, красивейшая девушка сыграла в силовые шахматы".
После успеха в столице Португалии украинская спортсменка позволила себе насладиться солнечной и теплой погодой в столице Португалии.
После возвращения домой наши сборники будут готовиться уже к Олимпийским играм в Токио.
Недавно красавица Белодед с новыми фото порадовалась весне и солнцу.
Дарья Белодед / Фото: Instagram
Смотрите, как Даша хвасталась новым костюмчиком:
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