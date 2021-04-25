Суркис сделал громкое заявление о будущем Луческу

По словам президента Динамо, после добытого чемпионства 75-летний румынский тренер останется в киевском клубе, "чтобы замахнуться на что-то в Европе"

После победы Динамо над Ингульцом 5:0 и завоевания киевлянами первого за пять лет чемпионского титула президент столичного клуба Игорь Суркис рассказал о будущем главного тренера команды 75-летнего Мирчи Луческу.

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"Уверен, он останется тренером, потому что у него действующий контракт. У меня нет никаких сомнений. Он создавал эту команду, строил ее. Думаю, пора уже замахнуться на что-то в Европе", – цитирует Игоря Суркиса Профутбол

Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Я рисковал, назначая главным тренером Мистера, но риск оправдывается. Я ему очень благодарен. Дай бог ему много-много лет здоровья, чтобы он мог работать на таком же уровне", – добавил Суркис

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Когда пришел Мистер, у нас было восемь здоровых игроков основы. Я ему предлагал усилить линию защиты опытным игроком, различные позиции усилить, так как понимал, что невозможно добиваться результата, стараться попасть в ЛЧ молодыми игроками. Он сказал: "Я дам им возможность показать себя и выйти на новый уровень". Это не мое решение было не покупать новых футболистов. Он захотел работать с этими ребятами"

"Думаю, каждый из них должен сказать огромное спасибо за доверие, которое им оказал тренер. А они оправдали его", – сказал Суркис

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Добавим, что накануне Мирча Луческу заявил, что считает свои 75 лет золотым возрастом, что чувствует себя в Киеве и в Динамо прекрасно и переезжать не собирается.