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Ирландия --
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Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
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Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
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Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
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Суркис предложил превратить чемпионат Украины в Лигу чемпионов

Алексей Андрейцев
24 мая, 09:20
Экс-глава ФФУ рассказал по какому формату мог бы пройти следующий сезон в УПЛ – лучше всего разделить команды на группы, а золотые медали разыграть в финале

Суркис ищет альтернативну традиционному чемпионату / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис предложил свой формат нового сезона чемпионата Украины. В условиях войны трудно будет провести полноценный турнир в трех лигах, поэтому нужно искать альтернативные схемы.

К примеру, Динамо и Шахтер поддерживают проведение УПЛ в другой стране.

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"Если интенсивность боевых действий уменьшится, можно сыграть как первый чемпионат Украины в 1992 году – 20 команд высшей лиги соревновались в двух группах, победители которых встретились в финале. Такая модель сокращает количество матчей почти вдвое.

А если возникнет необходимость провести турнир в максимально сжатые сроки, мы можем использовать схему основной сетки Лиги чемпионов. Поделить команды на малые группы и компактно, если нужно – в отдельных городах Западной Украины или в столице сыграть групповой турнир. А дальше плей-офф вплоть до финала", – цитирует Суркиса XSport.

Напомним, что чемпионат Украины-2021/2022 не доиграли из-за войны.