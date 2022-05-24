28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
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Суркіс запропонував перетворити чемпіонат України на Лігу чемпіонів

Олексій Андрейцев
24 травня, 09:20
Екс-глава ФФУ розповів за яким форматом міг би пройти наступний сезон в УПЛ – найкраще розділити команди на групи, а золоті медалі розіграти у фіналі

Суркіс шукає альтернативну традиційному чемпіонату / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній президент Федерації футболу України Григорій Суркіс запропонував свій формат нового сезону чемпіонату України. В умовах війни важко провести повноцінний турнір у трьох лігах, тому потрібно шукати альтернативні схеми.

Наприклад, Динамо та Шахтар підтримують проведення УПЛ в іншій країні.

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"Якщо інтенсивність бойових дій зменшиться, можна зіграти як перший чемпіонат України у 1992 році – 20 команд вищої ліги змагалися у двох групах, переможці яких зустрілися у фіналі. Така модель скорочує кількість матчів майже вдвічі.

А якщо виникне потреба провести турнір у максимально стислий термін, ми можемо використати схему основної сітки Ліги чемпіонів. Поділити команди на малі групи та компактно, якщо потрібно – в окремих містах Західної України чи у столиці зіграти груповий турнір. А далі плей-офф аж до фіналу", – цитує Суркіса XSport.

Нагадаємо, що чемпіонат України-2021/2022 не дограли через війну.