Суркіс запропонував перетворити чемпіонат України на Лігу чемпіонів

Колишній президент Федерації футболу України Григорій Суркіс запропонував свій формат нового сезону чемпіонату України. В умовах війни важко провести повноцінний турнір у трьох лігах, тому потрібно шукати альтернативні схеми.

Наприклад, Динамо та Шахтар підтримують проведення УПЛ в іншій країні.

"Якщо інтенсивність бойових дій зменшиться, можна зіграти як перший чемпіонат України у 1992 році – 20 команд вищої ліги змагалися у двох групах, переможці яких зустрілися у фіналі. Така модель скорочує кількість матчів майже вдвічі.

А якщо виникне потреба провести турнір у максимально стислий термін, ми можемо використати схему основної сітки Ліги чемпіонів. Поділити команди на малі групи та компактно, якщо потрібно – в окремих містах Західної України чи у столиці зіграти груповий турнір. А далі плей-офф аж до фіналу", – цитує Суркіса XSport.