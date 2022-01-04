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Супруги из Чили назвали сына в честь двух футболистов сборной Франции

Любомир Луканюк
4 января, 09:49
Фанат Атлетико и болельщица Пари Сен-Жермен по-честному выбрали имя для своего мальчика

Ребенка назвали в честь звезд сборной Франции / Фото: Коллаж: Сегодня

Люди иногда настолько увлечены футболом, что готовы на безумные поступки. Так чилийская пара футбольных фанатов назвала своего новорожденного ребенка Гризманном Мбаппе.

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Этот ребенок стал первым, кто родился в 2022 году в больнице Копьяпо в регионе Атакама на севере Чили. Ребенок появился на свет вечером 1 января.

Отмечается, что отец выбрал имя в честь форварда Атлетико Антуана Гризманна, мать – в честь нападающего Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе. Полное имя новорожденного – Гризманн Мбаппе Чамби Пакахе.