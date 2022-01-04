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Подружжя з Чилі назвало сина на честь двох футболістів збірної Франції

Любомир Луканюк
4 січня, 09:49
Фанат Атлетіко та вболівальниця Парі Сен-Жермен по-чесному вибрали ім'я для свого хлопчика

Дитину назвали на честь зірок збірної Франції / Фото: Колаж: Сьогодні

Люди іноді настільки захоплені футболом, що готові на шалені вчинки. Так чилійська пара футбольних фанатів назвала свою новонароджену дитину Грізманом Мбаппе.

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Ця дитина стала першою, хто народився 2022 року в лікарні Коп'япо в регіоні Атакама на півночі Чилі. Дитина з'явилася на світ увечері 1 січня.

Зазначається, що батько вибрав ім'я на честь форварда Атлетіко Антуана Грізманна, мати – на честь нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе. Повне ім'я новонародженого – Грізман Мбаппе Чамбі Пакахе.