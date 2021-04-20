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Суперлига разваливается уже на второй день: третий клуб задумался о выходе из турнира

20 апреля, 16:29

Александр Трикиша

Недовольство болельщиков заставило Ливерпуль задуматься об отказе участвовать в Суперлиге. Английский гранд сомневается, что покинуть Лигу чемпионов было хорошей идеей

Ливерпуль засомневался в целесообразности участия в Европейской Суперлиге. Английский клуб пересмотрел свое решение после волны негатива от болельщиков и экспертов, сообщает Bild. Вчера фанаты Ливерпуля даже пикетировали клубный стадион.

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Интересно, что сомнения возникли еще у двух английский клубов – Челси и Манчестер Сити. Они видели в создании Суперлиги финансовую выгоду, но теперь боятся потерять поддержку болельщиков.

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Сообщается, что менее половины из 12 клубов считаются "фанатиками", которые, несмотря ни на что, поддержат Суперлигу. Напомним, на данный момент известны 12 команд-основателей Суперлиги: Милан, Арсенал, Атлетико, Челси, Барселона, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал и Тоттенхэм.

Ранее мы писали, что Суперлига разрушит европейский футбол: что ждет Украину и другие мелкие страны.

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Источник: Сегодня|Спорт

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