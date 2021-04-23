Суперлига по-украински: в Премьер-лиге приготовили новый формат

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Пока весь мир обсуждает неудачную попытку создать Суперлигу для элитных клубов в Украине определились с новым форматом чемпионата по футболу. Изменения могут вступить в силу со следующего сезона.

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"Классическая схема – 16 клубов, два круга, осень-весна, 30 туров. Этот проект более-менее приемлемый, все клубы рассмотрели его и предварительно согласовали. Он еще требует утверждения. Также мы ждем подтверждение от комитета национальных сборных, чтобы он тоже согласовал этот проект. А после этого уже передадим в исполнительный комитет УАФ для окончательного утверждения календаря на следующий сезон.

Были учтены обстоятельства, которые мы имели в этом году. Это больше касается зимнего периода, то есть сокращено количество туров в зимний период", – рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в интервью каналу Футбол.

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Напомним, сейчас в чемпионате Украины выступает 14 команд. По итогам сезона элитный дивизион должна покинуть одна команда.

Ранее мы писали, что Динамо приглашали в Суперлигу, но Суркис считает ее основателей киллерами. Бывший президент киевского клуба Григорий Суркис вспомнил, как киевлян приглашали в G-14, но он отказался и сейчас тоже негативно отнесся к проекту.