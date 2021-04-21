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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Чемпионат Украины завершится на неделю раньше. Новые даты

21 апреля, 17:04

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

В Премьер-лиге последний тур будет сыгран 9 мая, а финал Кубка Украины пройдет 13 мая, изменения в календарь внесли из-за подготовки сборной к Евро-2020

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил изменения в календаре текущего сезона. Изменены даты последних туров чемпионата Украины, а также финала Кубка Украины.

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Таким образом, 25-й тур УПЛ перенесен на 5 мая, а 26-й тур – на 9 мая. Изначально последний тур должен был состояться 15 мая, сообщает УАФ.

Кроме того, финальный поединок Кубка Украины состоится 13 мая, хотя изначально должен был пройти 12 мая.

Ранее ходили слухи, что сезон в украинской футбольной Премьер-лиге может завершиться раньше времени из-за сборной страны.

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В мае команда Андрея Шевченко начнет подготовку к Евро-2020, который стартует 11 июня. В группе сборная Украины сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17-го) и Австрией (21-го).

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Кстати, в следующем туре Динамо может досрочно стать чемпионом Украины.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забитые 46
Пропущеные 14
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забитые 44
Пропущеные 16
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
21
11
5
5
37
18
19
38
Забитые 37
Пропущеные 18
Разница 19
Результаты последних матчей: П В В П П
4
ВорсклаВорсклаВор
22
10
7
5
33
20
13
37
Забитые 33
Пропущеные 20
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В П
5
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забитые 34
Пропущеные 24
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П П
6
КолосКолосКол
22
8
10
4
29
21
8
34
Забитые 29
Пропущеные 21
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В Н В В
7
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
22
7
5
10
31
34
-3
26
Забитые 31
Пропущеные 34
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П В В В
9
МариупольМариупольМар
22
5
7
10
22
35
-13
22
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: Н П В Н П
10
ЛьвовЛьвовЛьв
21
6
3
12
20
47
-27
21
Забитые 20
Пропущеные 47
Разница -27
Результаты последних матчей: В П П В П
11
ИнгулецИнгулецИнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
12
ОлимпикОлимпикОли
21
5
3
13
24
38
-14
18
Забитые 24
Пропущеные 38
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П П П П
13
МинайМинайМин
22
4
6
12
15
37
-22
18
Забитые 15
Пропущеные 37
Разница -22
Результаты последних матчей: В П Н Н П
14
РухРухРух
21
3
8
10
17
36
-19
17
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н В П П П

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чемпионат Украины Кубок Украины УПЛ

Источник: УАФ

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