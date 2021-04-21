Чемпионат Украины завершится на неделю раньше. Новые даты

В Премьер-лиге последний тур будет сыгран 9 мая, а финал Кубка Украины пройдет 13 мая, изменения в календарь внесли из-за подготовки сборной к Евро-2020

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил изменения в календаре текущего сезона. Изменены даты последних туров чемпионата Украины, а также финала Кубка Украины.

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Таким образом, 25-й тур УПЛ перенесен на 5 мая, а 26-й тур – на 9 мая. Изначально последний тур должен был состояться 15 мая, сообщает УАФ.

Кроме того, финальный поединок Кубка Украины состоится 13 мая, хотя изначально должен был пройти 12 мая.

Ранее ходили слухи, что сезон в украинской футбольной Премьер-лиге может завершиться раньше времени из-за сборной страны.

В мае команда Андрея Шевченко начнет подготовку к Евро-2020, который стартует 11 июня. В группе сборная Украины сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17-го) и Австрией (21-го).

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Кстати, в следующем туре Динамо может досрочно стать чемпионом Украины.

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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