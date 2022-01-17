16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль 3
Брентфорд 0
16 января 20:30 Онлайн
Реал 2
Атлетик 0
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта 0
Интер 0
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Супербой Ломаченко и Камбососа пройдет в Сиднее. Промоутер озвучил подробности

Сергей Шаховец
17 января, 16:41
Организацией мегафайта уже занимаются промоутеры обоих боксеров. Но свои коррективы вносит ситуация с коронавирусом

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум уверен, что поединок между Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом можно было бы провести в ближайшее время, если бы не новый штамм коронавируса.

Читайте также: На босса Ломаченко подал в суд лучший боксер мира

Реклама

"Ломаченко хочет провести бой с Камбососом, и мы очень хотим организовать ему этот бой. Мы хотели бы сделать это в Австралии, на родине Камбососа, и мы можем собрать много денег на организацию, но не сейчас, когда свирепствует COVID-19.

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images

Правительство Австралии просто не даст нам денег на это, потому что там действительно тяжелая ситуация с коронавирусом. Но я оптимист, и я верю, что вскоре все это завершится.

Это последний штамм – "Омикрон", распространяется повсюду, но не наносит такого ущерба, как предыдущие. Он напоминает мне хорошо побитого боксера в последних раундах. Вроде бы выбрасывает много ударов, но он уже так устал, что они не несут сопернику никакой опасности.

Теофимо Лопес и Джордж Камбосос после финального гонга / Фото: Getty Images

Я бы хотел провести этот бой в Сиднее, и мы изучаем возможности того, как это можно устроить. Я настроен оптимистично, как и менеджер Камбососа Питер Кан, но посмотрим", – цитирует Арума World Boxing News.

Промоутер Боб Арум. Фото Денис Кушнарев, Олесь Середицкий

Реклама

Недавно Джордж Камбосос проговорился о своих будущих соперниках.

"Хэйни, Лома, Танк (прозвище Джервонты Дэвиса) – все они получат свое, один за другим", – написал австралиец в Twitter.

Хэйни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы писали, что фанаты Камбососа назвали Ломаченко самым интересным соперником для Джорджа по следующему бою.

Реклама

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня