7 октября 21:45
Бельгия 2
Франция 3
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Сумасшедший, голодный и одержимый: промоутер описал состояние Джошуа после поражения Усику

Александр Трикиша
8 октября, 11:50
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о состоянии боксера после поражения Александру Усику. Он страдает без титулов и намерен их вернуть

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Хирн рассказал, что после поражения Александру Усику Энтони Джошуа страдает и не дождется, когда же снова выйдет в ринг с украинцем.

Читайте также: "Усик – чемпион на 5 минут": Тайсон Фьюри дерзко уколол украинца

Реклама

"Энтони Джошуа страдает как сумасшедший из-за потери своих чемпионских поясов в супертяжелом весе, но я никогда не видел его таким голодным и более решительным, чтобы выиграть бой-реванш.

Энтони Джошуа проиграл Александру Усику / Фото: REUTERS

На самом деле, одержимый – более подходящее слово, потому что после той битвы он говорил об этом, о том, что ему нужно делать и что ему нужно изменить, в каждом моем с ним разговоре", – цитирует Хирна sunnewsonline.com.

Ранее мы писали, что Джошуа не позволит Усику избежать реванша. Эдди Хирн исключил возможность того, что Энтони Джошуа позволит Александру Усику сразиться с Тайсоном Фьюри вместо реванша с британцем.

Реклама