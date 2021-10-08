Божевільний, голодний і одержимий: промоутер описав стан Джошуа після поразки Усику

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Гірн розповів, що після поразки Олександру Усику Ентоні Джошуа страждає і не дочекається, коли ж знову вийде в ринг з українцем.

Читайте також: "Усик – чемпіон на 5 хвилин": Тайсон Ф'юрі зухвало вколов українця

Реклама

"Ентоні Джошуа страждає як божевільний через втрату своїх чемпіонських поясів в суперважкій вазі, але я ніколи не бачив його таким голодним і рішучішим, щоб виграти бій-реванш.

Ентоні Джошуа програв Олександру Усику / Фото: REUTERS

Насправді, одержимий – більш підходяще слово, тому що після тієї битви він говорив про це, про те, що йому потрібно робити і що йому потрібно змінити, в кожній моїй з ним розмові", – цитує Гірна sunnewsonline.com.

Раніше ми писали, що Джошуа не дозволить Усіку уникнути реваншу. Едді Гірн виключив можливість того, що Ентоні Джошуа дозволить Олександру Усику битися з Тайсоном Ф'юрі замість реваншу з британцем.