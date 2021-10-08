7 жовтня 21:45
Бельгія 2
Франція 3
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
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Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
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Аякс --
Боруссія Д --
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Інтер --
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Вольфсбург --
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Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
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Челсі --
Мальме --
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Божевільний, голодний і одержимий: промоутер описав стан Джошуа після поразки Усику

Олександр Трикіша
8 жовтня, 11:50
Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн розповів про стан боксера після поразки Олександру Усику. Він страждає без титулів і має намір їх повернути

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Гірн розповів, що після поразки Олександру Усику Ентоні Джошуа страждає і не дочекається, коли ж знову вийде в ринг з українцем.

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"Ентоні Джошуа страждає як божевільний через втрату своїх чемпіонських поясів в суперважкій вазі, але я ніколи не бачив його таким голодним і рішучішим, щоб виграти бій-реванш.

Ентоні Джошуа програв Олександру Усику / Фото: REUTERS

Насправді, одержимий – більш підходяще слово, тому що після тієї битви він говорив про це, про те, що йому потрібно робити і що йому потрібно змінити, в кожній моїй з ним розмові", – цитує Гірна sunnewsonline.com.

Раніше ми писали, що Джошуа не дозволить Усіку уникнути реваншу. Едді Гірн виключив можливість того, що Ентоні Джошуа дозволить Олександру Усику битися з Тайсоном Ф'юрі замість реваншу з британцем.

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