Сульшер повторил с МЮ антирекорд 50 летней давности

Сульшер покинул МЮ без трофеев / Фото: REUTERS

Сульшер руководил Манчестер Юнайтед с декабря 2018 года, пока не был уволен в воскресенье после разгромного поражения от Уотфорда (1:4) в чемпионате Англии.

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Однако за весь период работы с командой Сульшер не выиграл ни одного трофея! В последний раз такое случалось в 1972 году, когда без трофеев свой пост покинул Фрэнк О'Фаррелл, сообщает abcnyheter.no.

Уле Гуннар Сульшер завершил период в МЮ без титулов / Фото: REUTERS

В прошлом сезоне МЮ дошел до финала Лиги Европы, где уступил Вильярреалу, а в чемпионате Англии "красные дьяволы" стали вторыми.

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Ранее мы писали, что Роналду трогательно попрощался с легендой МЮ. Знаменитый футболист вспомнил, как сначала играл вместе с Сульшером, а потом вернулся в клуб, где норвежец уже работал тренером.