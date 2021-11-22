22 листопада 19:30
Верес --
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Маріуполь --
Львів --
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Минай --
Динамо --
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Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
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Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
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Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Атлетіко --
Мілан --
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Сульшер повторив з МЮ антирекорд 50-річної давності

Олександр Трикіша
22 листопада, 19:06
Колишній тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер запам'ятається фанатам клубу неймовірним антирекордом. Норвежець повторив сумнівне досягнення 49-річної давності

Сульшер покинув МЮ без трофеїв / Фото: REUTERS

Сульшер керував Манчестер Юнайтед з грудня 2018 року, доки не був звільнений у неділю після розгромної поразки від Вотфорда (1:4) у чемпіонаті Англії.

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Проте за весь період роботи із командою Сульшер не виграв жодного трофея! Востаннє таке траплялося в 1972 році, коли без трофеїв свою посаду залишив Френк О'Фаррелл, пише abcnyheter.no.

Уле ГУннар Сульшер завершив період в МЮ без титулів / Фото: REUTERS

Минулого сезону МЮ дійшов до фіналу Ліги Європи, де поступився Вільярреалу, а у чемпіонаті Англії "червоні дияволи" стали другими.

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Раніше ми писали, що Роналду зворушливо попрощався з легендою МЮ. Знаменитий футболіст згадав, як спочатку грав разом із Сульшером, а потім повернувся до клубу, де норвежець уже працював тренером.