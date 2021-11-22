Сульшер повторив з МЮ антирекорд 50-річної давності

Сульшер покинув МЮ без трофеїв / Фото: REUTERS

Сульшер керував Манчестер Юнайтед з грудня 2018 року, доки не був звільнений у неділю після розгромної поразки від Вотфорда (1:4) у чемпіонаті Англії.

Читайте також: Зідан чи "манкуніанські серця". Хто рятуватиме Манчестер Юнайтед після відходу Сульшера

Реклама

Проте за весь період роботи із командою Сульшер не виграв жодного трофея! Востаннє таке траплялося в 1972 році, коли без трофеїв свою посаду залишив Френк О'Фаррелл, пише abcnyheter.no.

Уле ГУннар Сульшер завершив період в МЮ без титулів / Фото: REUTERS

Минулого сезону МЮ дійшов до фіналу Ліги Європи, де поступився Вільярреалу, а у чемпіонаті Англії "червоні дияволи" стали другими.

Реклама

Раніше ми писали, що Роналду зворушливо попрощався з легендою МЮ. Знаменитий футболіст згадав, як спочатку грав разом із Сульшером, а потім повернувся до клубу, де норвежець уже працював тренером.