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Судья на вышке взорвал Сеть, поймав мяч во время игры на Australian Open (видео)

Андрей Трофимов
26 января, 14:52
42-летний французский рефери Дамьен Дюмусуа стал героем Открытого чемпионата Австралии по теннису

Дамьен Дюмусуа взял неберущийся мяч / Фото: Twitter

Курьезный случай произошел 26 января, в среду, во время четвертьфинального матча Australian Open между россиянином Даниилом Медведевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Во время одного из розыгрышей, Оже-Альяссим неудачно сыграл у сетки – мяч после его удара полетел аккурат в судью на вышке француза Дамьена Дюмусуа.

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Однако рефери не растерялся – не просто увернулся от мяча, но и ловким движением руки поймал его намертво.

Трибуны разразились овацией.

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  • "Ничего сего – поймал. Судье должны выписать премию за помощь боллбоям".
  • "Медведев думал, что это он сорвал овации – как же он заблуждался", – пишут в комментариях под этим видео болельщики.

Напомним, Australian Open продлится до 30 января. Прошлогоднего победителя турнира Новака Джоковича в этот раз не допустили к соревнованиям, депортировав из Австралии за нарушение карантинных ограничений.

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Джокович покинул Зеленый континент / Фото: Коллаж: Сегодня