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Суддя на вежі підірвав Мережу, спіймавши м'яч під час гри на Australian Open (відео)

Андрій Трофімов
26 січня, 14:52
42-річний французький рефері Дам'єн Дюмусуа став героєм Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу

Дам'єн Дюмусуа ефектно піймав мяч / Фото: Twitter

Курйозний випадок стався 26 січня, у середу, під час чвертьфінального матчу Australian Open між росіянином Данилом Медведєвим та канадцем Феліксом Оже-Аліассімом.

Під час одного з розіграшів, Оже-Аліассім невдало зіграв біля сітки – м'яч після його удару полетів у суддю на вежі француза Дам'єна Дюмусуа.

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Проте рефері не розгубився – не просто ухилився від м'яча, але й спритним рухом руки впіймав його намертво.

Трибуни вибухнули овацією.

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  • "Нічого собі – спіймав. Судді мають виписати премію за допомогу болбоям".
  • "Медведєв вважав, що це він зірвав овації – як же він помилявся", – пишуть у коментарях під цим відео уболівальники.

Нагадаємо, Australian Open триватиме до 30 січня. Торішнього переможця турніру Новака Джоковича цього разу не допустили до змагань, депортувавши з Австралії за порушення карантинних обмежень.

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