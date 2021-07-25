Судьи против россиянки на Олимпиаде: сначала получила ноль, а потом вернули золото

Женский финал в стрельбе из пневматического пистолета на Олимпийских играх в Японии едва не завершился скандалом, но арбитры все уладили

Виталина Бацарашкина на Олимпиаде в Токио-2020 / Фото: Reuters

Олимпийская чемпионка 2004 года Елена Костевич остановилась в шаге от пьедестала Олимпиады-2020 в пулевой стрельбе из пистолета на дистанции 10 метров. Победу одержала россиянка Виталина Бацарашкина, но в финале у нее произошел инцидент с судьями – спортсменке сначала засчитали 0, но потом разрешили сделать выстрел повторно.

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Говорили про сбой электроники, но спортсменка утверждает, что ошиблись именно судьи соревнований.

"Это был не сбой в системе при последнем выстреле, а, скорее, в работе судей. Я отложила выстрел, все сделали, а я нет. Было еще 27 секунд, и я могла спокойно доделать свою попытку. Но они подали команду "стоп". Я им сказала об этом, и они дали мне заново 50 секунд на выстрел. Отчасти это помогло, отдохнула немного. Не думала, что может быть золото", – цитирует стрелка Матч ТВ

Напомним, вчера Павел Коростылев стал четвертым в мужской стрельбе.

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