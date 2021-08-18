Судейский разбор 4-го тура УПЛ. Непростой поединок для Монзуль и матчи без VAR

Екатерина Монзуль не пощадила Александра Пихаленка за нецензурные слова

Эксперт телеканала Футбол Михаил Метревели специально для Segodnya.ua продолжает еженедельный обзор судейских итогов тура УПЛ. Все матчи и все спорные моменты 4-го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.

Михаил Метревели:

В 4-м туре Премьер-лиги судьи показали достойный уровень арбитража и не совершили существенных ошибок. Особенно стоит отметить работу Екатерины Монзуль в эмоциональном матче Десны и Днепр-1. Арбитр выдержала давление и градус матча и провела практически безупречный матч. Также в этом туре наконец-то вернулся VAR, но только на один матч. Будем надеяться, что уже со следующего тура эта система будет работать на как можно большем количестве матчей.

ШАХТЕР – МЕТАЛЛИСТ-1925

Арбитр – Александр Шандор. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды старались мало фолить, но были грубые нарушения и спорные эпизоды. VAR на матче не работал. Рассмотреть стоит эпизод на 78-й минуте.

Матвиенко пробивал по воротам и в штрафной мяч сначала попал в руку Ткачуку, а затем отскочил в руку Шершню. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение, Ткачук прижимал руку к корпусу.

Если бы мяч не попал бы в нее, он попал бы в грудь. А у Шершня не было возможности среагировать на отскок мяча, поскольку расстояние до Ткачука и мяча было минимальным. Оба попадания нельзя трактовать как игру рукой.

Оценка: 8/10

ВЕРЕС – ВОРСКЛА

Арбитр – Виталий Романов. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды мало фолили, но был ряд спорных эпизодов. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

Арбитр Виталий Романов / Фото: Facebook

На 47-й минуте Челядин ворвался в штрафную и упал после борьбы с Кучеровым. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Вереса. Это верное решение. Полузащитник Вереса не сыграл в мяч и ударил по ноге игрока Ворсклы.

На 57-й минуте Сергийчук вошел в штрафную и упал после контакта с Таммом. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Ворсклы. Это верное решение. Форвард Вереса грамотно поймал защитника Ворсклы на противоходе.

Оценка: 8/10

ЗАРЯ – МИНАЙ

Арбитр – Денис Шурман. Для арбитража матч был сравнительно легкий. Команды старались играть корректно. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

На 17-й минуте Кабаев упал в штрафной после борьбы с Матичем. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Игрок Зари упал сам после минимального контакта со стороны защитника.

На 83-й минуте Кочергин упал в штрафной после борьбы с Гориным. Арбитр зафиксировал симуляцию со стороны игрока Зари и показал ему желтую карточку.

Это верное решение. Кочергин моментально завалился на газон сразу же после прикосновения защитника Миная, которого было явно недостаточно, чтобы сбить игрока с ног.

Оценка: 8/10

ДЕСНА – ДНЕПР-1

Арбитр – Екатерина Монзуль. Матч был сложным для арбитража. Было много спорных эпизодов, грубых фолов и эмоций от игроков. На матче работал VAR. Ключевым для арбитража был ряд эпизодов.

Екатерина Монзуль / Фото: Reuters

На 6-й минуте Безбородько упал в штрафной после борьбы с Адамюком. Арбитр дала продолжить игру. VAR подтвердил ее решение. Это верное решение.

Защитник Днепр-1 положил руку на плечо форварда Десны, но этого контакта было недостаточно, чтобы сбить игрока черниговцев с ног. Эпизод можно трактовать как обычную игровую борьбу.

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На 58-й минуте Ди Франко пошел в опасный подкат против Домбровского. Арбитр зафиксировала фол и показала игроку Днепр-1 вторую желтую карточку. Это верное решение. Ди Франко не сыграл в мяч и врезался в ногу Домбровскому. Это опасная игра, которая должна наказываться желтой карточкой.

На 71-й минуте Когут выполнил навес в штрафную и мяч рикошетом от бедра Цымбалюка попал ему же в руку. Арбитр дала продолжить игру. VAR подтвердил ее решение.

Это верное решение. Рука Цымбалюка была в естественном положении при прыжке и он не мог среагировать на отскок мяча от бедра. Это случайное попадание мяча, которое нельзя трактовать как нарушение.

На 75-й минуте арбитр назначила штрафной в пользу Десны, после чего Пихаленок что-то сказал арбитру. Монзуль показала желтую карточку, после чего игрок Днепр-1 снова что-то сказал и арбитр показала прямую красную карточку.

Судя по всему, Пихаленок использовал ненормативную лексику и оскорбил арбитра. Решение арбитра можно считать суровым, но оно справедливо.

На 92-й минуте Шевцов упал в штрафной после подката Сватка. Арбитр дала продолжить игру. Это ошибка. Сваток не сыграл в мяч и ударил по ноге Шевцова.

Но назначать нужно было не пенальти, а штрафной удар, потому что контакт произошел до штрафной площадки. Это объясняет, почему в эпизод не вмешался VAR.

Оценка: 9/10

КОЛОС – РУХ

Арбитр – Юрий Иванов. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

Футбольный судья Юрий Иванов

На 58-й минуте Ром в борьбе за мяч ударил Федорчука коленом в корпус. Арбитр показал игроку Колоса вторую желтую карточку. Это верное решение. Игрок Колоса сыграл грубо и опасно. Федорчуку повезло, что удар пришелся в корпус, а не в голову.

На 72-й минуте Бойчук упал в штрафной после борьбы с Сакивым. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Игрок Руха сам воткнулся в защитника Колоса и упал после минимального контакта. Никакого пенальти не было.

Оценка: 8/10

ЛЬВОВ – АЛЕКСАНДРИЯ

Арбитр – Алексей Деревинский. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды допускали много фолов. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

На 4-й минуте Мирошниченко упал в штрафной после борьбы с Махмутовичем. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Защитник Львова четко сыграл в мяч, после чего игрок Александрии упал, споткнувшись об мяч.

На 13-й минуте Альваро упал в штрафной после столкновения с Бабогло. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Александрии. Это верное решение. Защитник Александрии не сыграл в мяч и заблокировал проход форварда Львова, который уже пробросил мяч мимо него.

Оценка: 8/10

МАРИУПОЛЬ – ЧЕРНОМОРЕЦ

Арбитр – Сергей Бойко. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды играли грубо и много фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были три эпизода.

Сергей Бойко

На 44-й минуте Цитаишвили упал в штрафной после борьбы с Микитишиным. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Игрок Мариуполя дотянулся и сыграл в мяч, после чего уже задел игрока Черноморца. Так что фола и пенальти не было.

На 55-й минуте мяч после удара Кузыка в штрафной попал в руку Мампасси. Арбитр назначил пенальти в ворота Мариуполя и показал игроку желтую карточку. Это верное решение.

Рука защитника Мариуполя была выставлена и увеличивала объем тела. Это не был случайный отскок и расстояние до мяча позволяло среагировать на удар. Так что эпизод можно трактовать как игру рукой.

На 81-й минуте Кулаков упал в штрафной после борьбы с Дубко. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Черноморца. Это верное решение. Игрок Мариуполя грамотно подставился и защитник Черноморца ударил его сзади по ноге.

Оценка: 8/10

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