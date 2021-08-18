Суддівський розбір 4-го туру УПЛ. Непростий поєдинок для Монзуль і матчі без VAR

Катерина Монзуль не пожаліла Олександра Пихальонка за нецензурні слова

Експерт телеканалу Футбол Михайло Метревелі спеціально для Segodnya.ua продовжує щотижневий огляд суддівських підсумків туру УПЛ. Всі матчі та всі суперечливі моменти 4-го туру УПЛ – у фокусі відомого футбольного експерта.

Михайло Метревелі:

У 4-му турі Прем'єр-ліги судді показали гідний рівень арбітражу і не зробили суттєвих помилок. Особливо варто відзначити роботу Катерини Монзуль в емоційному матчі Десни і Дніпра-1. Арбітр витримала тиск і градус матчу й провела практично бездоганний матч. Також в цьому турі нарешті повернувся VAR, але тільки на один матч. Будемо сподіватися, що вже з наступного туру ця система працюватиме на якомога більшій кількості матчів.

ШАХТАР – МЕТАЛІСТ-1925

Арбітр – Олександр Шандор. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди намагалися мало фолити, але були грубі порушення і суперечливі епізоди. VAR на матчі не працював. Розглянути варто епізод на 78-й хвилині.

Матвієнко пробивав по воротах і в штрафний м'яч спочатку потрапив у руку Ткачуку, а потім відскочив у руку Шершню. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення, Ткачук притискав руку до корпусу.

Якби м'яч не потрапив би в неї, він потрапив би в груди. А у Шершня не було можливості зреагувати на відскок м'яча, оскільки відстань до Ткачука і м'яча була мінімальною. Обидва попадання не можна трактувати як гру рукою.

Оцінка: 8/10

ВЕРЕС – ВОРСКЛА

Арбітр – Віталій Романов. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди мало фолили, проте була низка спірних епізодів. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

Арбітр Віталій Романов / Фото: Facebook

На 47-й хвилині Челядін увірвався в штрафну і впав після боротьби з Кучеровим. Арбітр зафіксував фол і призначив пенальті у ворота Вереса. Це правильне рішення. Півзахисник Вереса не зіграв у м'яч і вдарив по нозі гравця Ворскли.

На 57-й хвилині Сергійчук увійшов у штрафну і впав після контакту з Таммом. Арбітр зафіксував фол і призначив пенальті у ворота Ворскли. Це правильне рішення. Форвард Вереса грамотно зловив захисника Ворскли на протиході.

Оцінка: 8/10

ЗОРЯ – МИНАЙ

Арбітр – Денис Шурман. Для арбітражу матч був порівняно легкий. Команди прагнули грати коректно. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

На 17-й хвилині Кабан впав у штрафному після боротьби з Матичем. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення. Гравець Зорі впав сам після мінімального контакту з боку захисника.

На 83-й хвилині Кочергін впав у штрафному після боротьби з Горіним. Арбітр зафіксував симуляцію з боку гравця Зорі і показав йому жовту картку.

Це правильне рішення. Кочергін моментально завалився на газон відразу ж після дотику захисника Миная, якого було явно недостатньо, щоб збити гравця з ніг.

Оцінка: 8/10

ДЕСНА – ДНІПРО-1

Арбітр – Катерина Монзуль. Матч був складним для арбітражу. Було багато спірних епізодів, грубих фолів та емоцій від гравців. На матчі працював VAR. Ключовою для арбітражу була низка епізодів.

Катерина Монзуль / Фото: Reuters

На 6-й хвилині Безбородько впав у штрафному після боротьби з Адамюком. Арбітр дала продовжити гру. VAR підтвердив її рішення. Це правильне рішення.

Захисник Дніпра-1 поклав руку на плече форварда Десни, але цього контакту було недостатньо, щоб збити гравця чернігівців з ніг. Епізод можна трактувати як звичайну ігрову боротьбу.

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На 58-й хвилині Ді Франко пішов у небезпечний підкат проти Домбровського. Арбітр зафіксував фол і показала гравцеві Дніпро-1 другу жовту картку. Це правильне рішення. Ді Франко не зіграв у м'яч і врізався в ногу Домбровському. Це небезпечна гра, яка має каратися жовтою карткою.

На 71-й хвилині Когут виконав навіс у штрафну і м'яч рикошетом від стегна Цимбалюка потрапив йому ж у руку. Арбітр дала продовжити гру. VAR підтвердив її рішення.

Це правильне рішення. Рука Цимбалюка була в природному положенні при стрибку і він не міг зреагувати на відскок м'яча від стегна. Це випадкове потрапляння м'яча, яке не можна трактувати як порушення.

На 75-й хвилині арбітр призначила штрафний на користь Десни, після чого Пихаленок щось сказав арбітру. Монзуль показала жовту картку, після чого гравець Дніпра-1 знову щось сказав і арбітр показала пряму червону картку.

Вочевидь, Пихаленок використовував ненормативну лексику й образив арбітра. Рішення арбітра можна вважати суворим, але воно справедливе.

На 92-й хвилині Шевцов впав у штрафному після підкату Сватка. Арбітр дала продовжити гру. Це помилка. Сваток не зіграв у м'яч і вдарив по нозі Шевцова.

Але призначати треба було не пенальті, а штрафний удар, тому що контакт відбувся до штрафного майданчика. Це пояснює, чому в епізод не втрутився VAR.

Оцінка: 9/10

КОЛОС – РУХ

Арбітр – Юрій Іванов. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди досить багато фолили. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

На 58-й хвилині Ром в боротьбі за м'яч вдарив Федорчука коліном у корпус. Арбітр показав гравцеві Колоса другу жовту картку. Це правильне рішення. Гравець Колоса зіграв грубо і небезпечно. Федорчуку пощастило, що удар припав на корпус, а не в голову.

На 72-й хвилині Бойчук впав у штрафному після боротьби з Саківим. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення. Гравець Руху сам встромився в захисника Колоса і впав після мінімального контакту. Ніякого пенальті не було.

Оцінка: 8/10

ЛЬВІВ – ОЛЕКСАНДРІЯ

Арбітр – Олексій Деревінський. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди допускали багато фолів. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

На 4-й хвилині Мірошниченко впав у штрафному після боротьби з Махмутовичем. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення. Захисник Львова чітко зіграв у м'яч, після чого гравець Олександрії впав, спіткнувшись об м'яч.

На 13-й хвилині Альваро впав у штрафному після зіткнення з Бабогло. Арбітр зафіксував фол і призначив пенальті у ворота Олександрії. Це правильне рішення. Захисник Олександрії не зіграв у м'яч і заблокував прохід форварда Львова, який вже прокинув м'яч повз нього.

Оцінка: 8/10

МАРІУПОЛЬ – ЧОРНОМОРЕЦЬ

Арбітр – Сергій Бойко. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди грали грубо і багато фолили. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були три епізоди.

Сергій Бойко

На 44-й хвилині Цітаішвілі впав у штрафному після боротьби з Микитишиним. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення. Гравець Маріуполя дотягнувся і зіграв у м'яч, після чого вже зачепив гравця Чорноморця. Тож фолу і пенальті не було.

На 55-й хвилині м'яч після удару Кузика в штрафний потрапив у руку Мампассі. Арбітр призначив пенальті у ворота Маріуполя і показав гравцеві жовту картку. Це правильне рішення.

Рука захисника Маріуполя була виставлена і збільшувала обсяг тіла. Це не був випадковий відскік і відстань до м'яча дозволяло зреагувати на удар. Тож епізод можна трактувати як гру рукою.

На 81-й хвилині Кулаков впав у штрафному після боротьби з Дубком. Арбітр зафіксував фол і призначив пенальті у ворота Чорноморця. Це правильне рішення. Гравець Маріуполя грамотно підставився і захисник Чорноморця вдарив його ззаду по нозі.

Оцінка: 8/10

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