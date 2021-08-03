Судейский разбор 2-го тура УПЛ: скандал в Мариуполе и ошибка в матче Динамо

Ярослав Козык допустил главную судейскую ошибку во втором туре

Эксперт телеканала Футбол Михаил Метревели специально для Segodnya.ua продолжает еженедельный обзор судейских итогов тура УПЛ. Все матчи и все спорные моменты 2-го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.

Михаил Метревели:

Во втором туре УПЛ судейство было получше, чем в стартовом. Арбитры большинства матчей отработали достаточно качественно и были отмечены нами высокими оценками , в пределах 7-8 баллов. Лишь в одном поединке судьями была допущена серьезная результативная ошибка, позволившая Десне обыграть Мариуполь со счетом 2:1. В итоге худшая оценка тура за арбитраж (6 баллов) достались Ярославу Козыку и его ассистентам.

ЛЬВОВ – ШАХТЕР

Арбитр – Николай Балакин. Для арбитража матч был сравнительно легким. Команды играли без грубости и много не фолили. VAR на матче не работал.

Николай Балакин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 35-й минуте Додо выполнил навес в штрафную и начал активно сигнализировать, что мяч попал в руку Политыло. Арбитр дал продолжить игру. Спорный эпизод, которому нельзя дать однозначную оценку.

К сожалению, повторы в телетрансляции не дали четкого ответа, попал ли мяч в руку. С тех ракурсов, которые показали, создалось впечатление, что мяч попал в руку и должен был быть пенальти. Но все же нельзя однозначно сказать, что арбитр в этом эпизоде ошибся.

На 38-й минуте Додо выполнил прострел в штрафную и мяч попал в руку Якимцу. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Рука находилась в естественном положении, мяч попал в нее рикошетом от ноги защитника Львова. Этот эпизод нельзя расценивать, как игру рукой.

Оценка: 8/10

КОЛОС – МЕТАЛЛИСТ 1925

Арбитр – Александр Шандор. Матч был довольно легким для арбитража. Команды мало фолили. VAR на матче не работал.

Рассмотреть стоит один эпизод. На 62-й минуте Протасов заработал для Металлиста-1925 угловой, но перед этим он залез в офсайд. Арбитры не зафиксировали положение вне игры и назначили угловой.

Оценка: 8/10

МИНАЙ – АЛЕКСАНДРИЯ

Арбитр – Виталий Романов. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды играли грубо. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

Арбитр Виталий Романов / Фото: Facebook

На 38-й минуте Кулиев пошел в жесткий подкат перед штрафной и ударил по ногам Калюжного. Арбитр дал продолжить игру. Это ошибка. Игрок Миная не сыграл в мяч.

При этом нога была оторвана от газона и удар пришелся в ногу сопернику. Должны были быть желтая карточка для Кулиева и перспективный штрафной для Александрии.

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На 43-й минуте Селезнев упал в штрафной после борьбы с Демченко. Арбитр зафиксировал фол в атаке и назначил штрафной для Александрии. Это верное решение. Форвард Миная толкнул своего соперника в спину, после чего упал сам.

Оценка: 7/10

ЧЕРНОМОРЕЦ – ДНЕПР-1

Арбитр – Виктор Копиевский. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал.

Виктор Копиевский / Фото: Dynamo.kiev.ua

На 3-й минуте арбитры зафиксировали офсайд у Джурасека, выбегавшего на оперативное пространство. Это ошибка. Игрок Днепр-1 находился на одной линии с двумя защитниками Черноморца.

На 38-й минуте Кравченко пошел в подкат перед штрафной и сбил Довбика. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Кравченко сумел дотянуться и сыграл в мяч, и лишь потом ударил по ногам Довбика. Изначально была игра в мяч, так что арбитр поступил верно, не назначив штрафной.

Оценка: 8/10

МАРИУПОЛЬ – ДЕСНА

Арбитр – Ярослав Козык. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были три эпизода.

Ярослав Козык / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

На 34-й минуте Кащук в подкате врезался сзади в ноги Калитвинцеву. Арбитр зафиксировал фол и показал игроку Мариуполя вторую желтую карточку. Это верное решение. Кащук не сыграл в мяч и даже не пытался этого сделать. Заслуженное предупреждение, которое стало вторым.

На третьей добавленной к первому тайму минуте Кулаков на добивании после удара Топалова забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. Это верное решение. Кулаков в момент удара Топалова находился в метровом офсайде.

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На 90+2-й минуте Безбородько после навеса с фланга забил гол. Арбитр засчитал взятие ворот. Это ошибка. Форвард Десны находился в очевидном офсайде.

Арбитра могла ввести в заблуждение борьба Тотовицкого и Мампасси, поскольку казалось, что мяч пролетел мимо них и сразу попал к Безбородько (в момент навеса Денис еще не залез в офсайд). Но повторы четко показывают, что мяч отскочил к Безбородько от Тотовицкого. Так что это офсайд и гол не должен был быть засчитан.

Оценка: 6/10

ДИНАМО – ВЕРЕС

Арбитр – Денис Шурман. Матч был легким для арбитража. Команды играли корректно и мало фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 82-й минуте Махнев забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. Это ошибка. Игрок Вереса был на одной линии с защитником Динамо. Гол должен был быть засчитан.

На 85-й минуте Немчанинов в штрафной пошел в подкат и врезался в ноги Цыганкову. Арбитр назначил пенальти в ворота Вереса и показал Немчанинову желтую карточку. Это верное решение. Защитник Вереса не сыграл в мяч и очевидно сбивал Цыганкова.

Оценка: 7/10

ВОРСКЛА – РУХ

Арбитр – Евгений Арановский. Матч для арбитража был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал. Рассмотреть стоит один эпизод.

Рефери Евгений Арановский

На 21-й минуте Мартынюк и Челядин пошли в жесткий стык, после которого игрок Руха остался лежать на газоне. Арбитр зафиксировал фол со стороны Мартынюка и показал ему желтую карточку. Это верное решение.

Челядин был первым на мяче, а капитан Руха шел в опасный подкат. И хоть в итоге пострадал именно Мартынюк, нарушение правил было с его стороны, что верно и зафиксировал арбитр.

Оценка: 8/10

ИНГУЛЕЦ – ЗАРЯ

Арбитр – Сергей Бойко. Матч был довольно легким для арбитража. Команды играли корректно и мало фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

Сергей Бойко

На 23-й минуте Ковалев ударил по воротам, мяч попал в Фаворова и все игроки Ингульца начали активно сигнализировать, что мяч попал игроку Зари в руку. Арбитр оставил апелляции без внимания и дал продолжить игру. Это верное решение. Фаворов прятал руки за спину, мяч попал ему в плечо. О пенальти не было и речи.

На 80-й минуте Ситало упал в штрафной после борьбы с Руфати. Арбитр зафиксировал симуляцию и показал игроку Ингульца желтую карточку. Это верное решение. Ситало картинно падал после минимального контакта со стороны игрока Зари.

Оценка: 8/10

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