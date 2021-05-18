Суд отменяет супербой Фьюри – Джошуа

Вместо поединка с Энтони Джошуа, который должен состояться 14 августа, арбитражный судья обязал Тайсона Фьюри в третий раз выйти в ринг против Деонтея Уайлдера

Тайсон Фьюри vs Энтони Джошуа / Фото: Talksport

Самый ожидаемый бой в боксе за титул короля супертяжелого веса между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, который должен состояться 14 августа, снова оказался под угрозой.

Причиной стало решение арбитражного судьи Даниэля Вайнштейна, обязавшего британца Тайсона Фьюри провести третий поединок с американским "Бомбардировщиком" Деонтеем Уайлдером до 15 сентября.

Об этом сообщает журналист Марк Кригел в своем Twitter.

Ранее Фьюри и Уайлдер встречались дважды – первый бой завершился вничью, второй – победой Фьюри. Американец настаивал, что, по контракту, должна быть оформлена трилогия, и суд принял его сторону.

Фото: REUTERS/Steve Marcus

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А ведь только на днях "Цыганский король" Тайсон Фьюри объявил, что его поединок с Энтони Джошуа – дело решенное, и пообещал "размазать Эй-Джея 14 августа в ходе крупнейшего спортивного события, когда-либо украшавшего собой планету Земля".

Джошуа vs Фьюри / Фото: Twitter

Впрочем, не исключено, что Фьюри удастся откупиться от боя с Уайлдером и таки подраться с Джошуа в объявленную ранее дату – 14 августа. Для этого Тайсону, судя по всему, придется поделиться с Деонтеем частью своего гонорара за предстоящую битву с Эй-Джеем.

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Напомним, каждый из соперников, Фьюри и Джошуа, за этот поединок получит по 100 млн фунтов (порядка 116 млн евро).