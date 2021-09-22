Стрим матча Шахтер – Динамо. Смотрим Суперкубок вместе

Битва за украинский трофей

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" будет сыгран матч за Суперкубок Украины. Начало встречи 21:00. На нашем сайте идет мультимедийная онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо.

Кроме этого, мы ведем стрим поединка Шахтер – Динамо на нашем YouTube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков. Смотрим и обсуждаем игру вместе!

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Кто фаворит матча?

Шансы обеих команд завоевать престижный трофей абсолютно равны. На победу Шахтера в основное время выставлен коэффициент 2.75, а на выигрыш Динамо – 2.75. Вероятность ничьей по окончании 90 минут игрового времени составляет 3.15.

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Котировки на победу в Суперкубке: Шахтер – 1.90, Динамо – 1.90. Как видим, даже специалисты не могут определить фаворита. А что думаете вы? Голосуйте!

Кто выиграет Суперкубок Украины? ШАХТЕР ДИНАМО