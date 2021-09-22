22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
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Стрим матча Шахтер – Динамо. Смотрим Суперкубок вместе

Любомир Луканюк
22 сентября, 19:41
Украинские гранды в очередной раз разыграют Суперкубок Украины. Пока у Динамо девять титулов, у Шахтера – восемь

Битва за украинский трофей

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" будет сыгран матч за Суперкубок Украины. Начало встречи 21:00. На нашем сайте идет мультимедийная онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо.

Кроме этого, мы ведем стрим поединка Шахтер – Динамо на нашем YouTube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков. Смотрим и обсуждаем игру вместе!

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Кто фаворит матча?

Шансы обеих команд завоевать престижный трофей абсолютно равны. На победу Шахтера в основное время выставлен коэффициент 2.75, а на выигрыш Динамо – 2.75. Вероятность ничьей по окончании 90 минут игрового времени составляет 3.15.

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Котировки на победу в Суперкубке: Шахтер – 1.90, Динамо – 1.90. Как видим, даже специалисты не могут определить фаворита. А что думаете вы? Голосуйте!

Кто выиграет Суперкубок Украины?

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