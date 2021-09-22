22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Стрім матчу Шахтар – Динамо. Дивимося Суперкубок разом

Любомир Луканюк
22 вересня, 19:41
Українські гранди в черговий раз розіграють Суперкубок України. Поки у Динамо дев'ять титулів, у Шахтаря – вісім

Битва за український трофей

Сьогодні у Києві на НСК "Олімпійський" буде зіграний матч за Суперкубок України. Початок зустрічі 21:00. На нашому сайті йде мультимедійна онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо.

Крім цього, ми ведемо стрім поєдинку Шахтар – Динамо на нашому YouTube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників. Дивимося і обговорюємо гру разом!

Реклама

Хто фаворит матчу?

Шанси обох команд завоювати престижний трофей абсолютно рівні. На перемогу Шахтаря в основний час виставлений коефіцієнт 2.75, а на виграш Динамо – 2.75.Ймовірність нічиєї по закінченні 90 хвилин ігрового часу становить 3.15.

Реклама

Котирування на перемогу в Суперкубку: Шахтар – 1.90, Динамо – 1.90. Як бачимо, навіть фахівці не можуть визначити фаворита. А що думаєте ви? Голосуйте!

Хто виграє Суперкубок України?

Реклама

Реклама