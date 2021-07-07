Стрим Англия – Дания. Смотрим полуфинал Евро-2020 вместе

Англия и Дания разыграют между собой последнюю путевку в финал Евро-2020, где их ждет уже сборная Италии, которая в серии пенальти обыграла Испанию

У Англии преимущество - она играют дома

В среду, 7 июля, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится второй полуфинал Евро-2020. Встречаются сборные Англии и Дании. Кажется парадоксом, но англичане никогда не играли в финалах континентальных первенств. А вот более скромная в футбольном плане Дания побеждала на Евро-1992. И сейчас не прочь повторить свой успех. Матч начнется в 22:00. Онлайн-трансляция матча Англия – Дания уже идет на нашем сайте.

Кроме этого, мы проведем стрим матча Англия на нашем Youtube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков.

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Напомним, что один финалист уже известен. Это сборная Италии. Вчера итальянцы в серии послематчевых пенальти обыграли Испанию.

Италия уже трижды играла в финалах чемпионатов Европы. В 1968 году победила Югославию (1:1 и 2:0), а потом дважды проиграла: на Евро-2000 – Франции в дополнительное время (1:2), на Евро-2012 – Испании (0:4).