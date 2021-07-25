Стрельба перед боем Беринчика: вооруженная банда ворвалась в зал и устроила шоу

24 июля в киевском Дворце спорта украинский боксер Денис Беринчик с победы начал свою карьеру в кулачных боях, а до этого эффектно появился на арене в гангстерском стиле

Денис Беринчик со своей командой выходит на бой против Лобова

Перед тем, как победить бывшего россиянина Артема Лобова техническим нокаутом, Беринчик в очередной раз устроил шоу из своего появления. В этот раз Дениса, судя по всему, вдохновил британский криминальный сериал "Острые козырьки", который повествует о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы.

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Украинский боксер появился в зале под джазовую композицию в кепи, а его секунданты были одеты в стильные костюмы в духе 20-х годов прошлого века. И вооружены. Спускаясь по ступенькам они, вжившись в роль, палили в воздух.

А потом после четырех раундов жесткого махача с Беринчиком бывший боец UFC Лобов с разбитым лицом не вышел на пятый. И украинцу засчитали победу техническим нокаутом.

Напомним, что 34-летний Лобов – боец смешанных единоборств. Родился в России, но долгое время живет в Ирландии. Выступал в сильнейшей лиге – UFC, а также участвовал в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC. Дружит с ирландским бойцом Конором Макгрегором. До этого вечера Лобов провел 29 боев – 13 побед, 15 поражений и 1 ничья.

Беринчик провел в профи-боксе 15 поединков и остается непобедимым. В последнем бою в третьем раунде нокаутировал чилийца Хосе Санчеса и защитил титул WBO International в легком весе. А вот в боях на кулаках Денис дебютировал, если не считать уличных разборок в детстве и юности.

Смотрите, как Беринчик готовился к бою