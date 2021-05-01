Страйк! Зрелищное падение велосипедиста на мокрой трассе

Дождлива погода сопровождает многодневную гонку "Тур Романдии" 2021, но не все участники были готовы к таким условиям. Один из лидеров гонки Штефан Кюнг не удержался на мокрой дороге и совершил впечатляющее скольжение на несколько десятков метров по асфальту.
В конце концов Кюнг влетел в рекламный щит у обочины и только потом остановился. Полет велогонщика напомнил игру в боулинг, где швейцарец точно бы выбил страйк.
Ранее мы писали, что бельгийский велогонщик на полном ходу врезал казахстанцу. Обоих участников стычки на велосипедах сняли с престижных соревнований.
А другой гонщик поплатился за вред окружающей среде. Михаэля Шера дисквалифицировали на "Туре Фландрии" за выброшенную на обочину бутылку.
Новости на эту же тему:Секс-символ велоспорта прикрывает грудь арбузом: новая серия горячих фото За выброшенную бутылку – жесткое наказание: спортсмен поплатился за вред окружающей среде Первая победа украинской велогонщицы в 2021 году: Мои ноги были очень хороши Грязные разборки во время велогонки: бельгиец на полном ходу врезал казахстанцу (видео)