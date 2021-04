За выброшенную бутылку – жесткое наказание: спортсмен поплатился за вред окружающей среде

Неприятностью завершились соревнования "Тур Фландрии" для швейцарского велогонщика Михаэля Шера. Его дисквалифицировали за нанесение вреда окружающей среде. Шер стал первым, кого отстранили с подобной формулировкой, так как правило вступило в силу всего три дня назад.

Инцидент произошел во время "Тура Фландрии" – Шер выбросил бутылку из-под воды в неположенном месте, хотя на трассах существуют специально отведенные зоны, где разрешено избавляться от мусора. Как только велосипедист кинул бутылку в сторону наблюдавших со стороны фанатов, он разочарованно махнул рукой, так как тут же осознал свою ошибку, сообщает Евроспорт.

#RVVmen Schär has to leave the race too after littering in a non-litter zone. #RVV21pic.twitter.com/2Q2kngAqpm