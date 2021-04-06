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За выброшенную бутылку – жесткое наказание: спортсмен поплатился за вред окружающей среде

6 апреля, 09:49

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Михаэля Шера дисквалифицировали на "Туре Фландрии"

Неприятностью завершились соревнования "Тур Фландрии" для швейцарского велогонщика Михаэля Шера. Его дисквалифицировали за нанесение вреда окружающей среде. Шер стал первым, кого отстранили с подобной формулировкой, так как правило вступило в силу всего три дня назад.

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Инцидент произошел во время "Тура Фландрии" – Шер выбросил бутылку из-под воды в неположенном месте, хотя на трассах существуют специально отведенные зоны, где разрешено избавляться от мусора. Как только велосипедист кинул бутылку в сторону наблюдавших со стороны фанатов, он разочарованно махнул рукой, так как тут же осознал свою ошибку, сообщает Евроспорт.

После этого Шера догнал на мопеде один из организаторов гонки и сообщил швейцарцу о дисквалификации. Наказание затронет только однодневные гонки. Если бы спортсмен выкинул бутылку во время многодневки, его не дисквалифицировали бы, а лишили очков, сообщает Velonews.

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Международный союз велосипедистов ввел это правило, чтобы выброшенный мусор не вредил окружающей среде и не подрывал имидж велоспорта.

Ранее мы писали про грязные разборки во время велогонки: бельгиец на полном ходу врезал казахстанцу.

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