Страшный кадр на Олимпиаде: знаменосца с трассы увезли в больницу

Маэва Эстевес прощается с Играми / Фото: Getty Images

Спортсменка из Андорры Маэва Эстевес получила тяжелую травму во время выступления в квалификации соревнований Олимпиады-2022 по сноуборд-кроссу.

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В первом квалификационном заезде Эстевес упала дважды.

После первого падения 26-летняя сноубордистка смогла подняться и продолжить выступление. Ближе к финишу она снова потеряла равновесие и упала, ударившись спиной.

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Она не смогла подняться сама – с трассы ее увозили на специальных носилках.

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Отметим, что Андорру на Олимпиаде в Пекине представляют всего трое спортсменов. При этом Маэва Эстевес была знаменосцем страны на церемонии открытия Игр.